Atletico Madrid angažovalo Ruggeriho z Atalanty

Madrid 2. júla (TASR) - Atletico Madrid angažovalo talianskeho futbalového reprezentanta Mattea Ruggeriho. Dvadsaťdvaročný obranca prišiel do metropoly Španielska z Atalanty Bergamo a s „Los Colchoneros“ podpísal päťročnú zmluvu.



Ruggeri obliekal dres Atalanty od mládežníckych kategórií. Postupne sa stal pevnou súčasťou základnej zostavy, v uplynulom ročníku odohral 30 zápasov. V júni si zahral aj na Slovensku na európskom šampionáte hráčov do 21 rokov. „Všetci sa lúčime s Matteom s láskou a vďakou. Prajeme mu všetko najlepšie v kariére a do budúcnosti,“ uviedol účastník Serie A na svojom oficiálnom webe. Ruggeri hrával v Atalante na ľavom kraji defenzívy v systéme s troma obrancami. Na rovnakom poste naskakuje slovenský reprezentant Dávid Hancko, ktorého meno sa dlhodobo spája s prestupom do Madridu.



Atletico sa už rozlúčilo s defenzívnou trojicou Axel Witsel, Cesa Azpilicueta a Reinaldo. Finančné podmienky Ruggeriho prestupu nezverejnila ani jedna zo strán. Pripomenula agentúra AP.