Atletico Madrid je favorit na zisk španielskeho titulu, tvrdí Zidane

Madrid 11. decembra (TASR) - Podľa Zinedina Zidana sú najväčší favoriti na zisk španielskeho titulu v tejto sezóne futbalisti Atletica Madrid. Tréner Realu Madrid to povedal pred sobotňajším mestským derby v 13. kole La Ligy, v ktorom budú jeho zverenci hostiť lídra tabuľky (21.00).



Atletico vedie najvyššiu španielsku súťaž a ešte neprehralo, obhajca titulu Real na štvrtom mieste zaostáva o šesť bodov. "Sú favoriti a dokazujú to zakaždým, keď vybehnú na ihrisko. Vždy konkurovali najlepším a teraz sú na vrchole. Poznáme ich veľmi dobre, pre nás je to príležitosť zistiť, na čo máme. Každý duel v tejto lige je ako finále," citovala Zidana agentúra AFP.