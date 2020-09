Atletico Madrid oznámilo dohodu s Barcelonou na prestupe Suareza

Madrid 24. septembra (TASR) - Uruguajský futbalista Luis Suarez bude pokračovať v kariére v Atleticu Madrid. Klub zo španielskej metropoly oznámil v stredu neskoro večer dohodu s FC Barcelona, 33-ročný útočník ešte musí absolvovať lekársku prehliadku a dokončiť formality. Podľa agentúry AFP oba kluby súhlasili s odstupným šesť miliónov eur.



Suarez v stredu absolvoval posledný tréning s Barcelonou. Do tímu prišiel v roku 2014 z FC Liverpool. V jej drese strelil 198 gólov a stal sa tretím najlepším strelcom histórie katalánskeho veľkoklubu po Lionelovi Messim a Cesarovi Rodriguezovi. V médiách sa špekulovalo aj o jeho prestupe do Juventusu Turín, ale to napokon padlo na talianskych limitoch pre hráčov mimo EÚ.