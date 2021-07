Atletico Madrid predĺžilo zmluvu so Simeonem do konca sezóny 2023/2024

Madrid 8. júla (TASR) - Tréner Diego Simeone predĺžil zmluvu so španielskym futbalovým klubom Atletico Madrid o tri roky až do konca sezóny 2023/2024. Pôvodný kontrakt platil do júna 2022.



Simeone je na lavičke Atletica od roku 2011, v uplynulom ročníku s ním zopakoval úspech spred siedmich rokov a doviedol ho k ligovému titulu. "Hrdosť, zodpovednosť, výzva, radosť. Som šťastný, že budem pokračovať v Atleticu Madrid," napísal Simeone na twitteri.



Päťdesiatjedenročný Argentínčan je najúspešnejším trénerom v histórii klubu. Okrem dvoch ligových titulov získal aj Španielsky pohár, dve trofeje v Európskej lige a dvakrát sa s tímom predstavil vo finále Ligy majstrov. Informovala o tom agentúra AP.