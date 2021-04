Atletico Madrid prišlo možno až na tri týždne o Suareza

Madrid 7. apríla (TASR) - Uruguajský futbalista Luis Suarez utrpel na stredajšom tréningu svalové zranenie v ľavej dolnej končatine. Atletico Madrid nespresnilo, ako dlho bude 34-ročný útočník absentovať, no podľa miestnych médií mu hrozí až trojtýždňová pauza.



Suareza by to vyradilo zo zápasov najvyššej španielskej súťaže proti Betisu Sevilla, Eibaru, Huesce aj Bilbau. Atletico vedie tabuľku už len o jediný bod pred FC Barcelona a teraz prišlo o svojho najlepšieho strelca, ktorý v rámci celej La Ligy s devätnástimi gólmi zaostáva iba za bývalým barcelonským spoluhráčom Lionelom Messim (23). Informovala o tom agentúra AFP.