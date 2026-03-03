Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Atletico Madrid s Hanckom postúpilo do finále Španielskeho pohára

Na snímke hráč Barcelony Raphinha (vpravo) a hráč Atletica Marcos Llorente bojujú o loptu v odvetom semifinále Španielskeho pohára FC Barcelona - Atletico Madrid v Barcelone 3. marca 2026. Foto: TASR/AP

úperom Atletica vo finále bude víťaz baskickej konfrontácie medzi Realom Sociedad San Sebastian a Athleticom Bilbao.

Barcelona 3. marca (TASR) - Futbalisti Atletica Madrid v zostave so slovenským obrancom Dávidom Hanckom sa stali prvými finalistami Španielskeho pohára. V semifinálovej odvete síce prehrali na pôde FC Barcelona 0:3, doma však zvíťazili 4:0 a budú tak bojovať o cennú trofej. Súperom Atletica vo finále bude víťaz baskickej konfrontácie medzi Realom Sociedad San Sebastian a Athleticom Bilbao.

Barcelona v odvete prvýkrát pohrozila v 14. minúte, strela Raphinhu však mierila vedľa žrde. V 30. minúte sa Lamine Yamal uvoľnil v šestnástke a našiel Marca Bernala, ktorý strelou zblízka pod brvno zabezpečil Barcelone vedenie. V nadstavenom čase prvého polčasu po faule na Pedriho zvýšil z pokutového kopu Raphinha. Po zmene strán Barcelona pokračovala v útočnej aktivite a Bernal v 72. minúte svojím druhým gólom zabezpečil domácim trojgólový náskok. Atletico však už v ďalšom priebehu neinkasovalo a postúpilo do finále Španielskeho pohára, ktorý naposledy získalo v roku 2013.

Semifinále Španielskeho pohára odveta:

FC Barcelona - Atletico Madrid 3:0 (2:0)

Góly: 30. a 72. Bernal, 45+5. Raphinha (z 11 m)
/D. Hancko (Atletico) odohral celý zápas/
/prvý zápas: 0:4, Atletico postúpilo do finále/
