< sekcia Šport
Atletico Madrid s Hanckom postúpilo do finále Španielskeho pohára
úperom Atletica vo finále bude víťaz baskickej konfrontácie medzi Realom Sociedad San Sebastian a Athleticom Bilbao.
Autor TASR
Barcelona 3. marca (TASR) - Futbalisti Atletica Madrid v zostave so slovenským obrancom Dávidom Hanckom sa stali prvými finalistami Španielskeho pohára. V semifinálovej odvete síce prehrali na pôde FC Barcelona 0:3, doma však zvíťazili 4:0 a budú tak bojovať o cennú trofej. Súperom Atletica vo finále bude víťaz baskickej konfrontácie medzi Realom Sociedad San Sebastian a Athleticom Bilbao.
Barcelona v odvete prvýkrát pohrozila v 14. minúte, strela Raphinhu však mierila vedľa žrde. V 30. minúte sa Lamine Yamal uvoľnil v šestnástke a našiel Marca Bernala, ktorý strelou zblízka pod brvno zabezpečil Barcelone vedenie. V nadstavenom čase prvého polčasu po faule na Pedriho zvýšil z pokutového kopu Raphinha. Po zmene strán Barcelona pokračovala v útočnej aktivite a Bernal v 72. minúte svojím druhým gólom zabezpečil domácim trojgólový náskok. Atletico však už v ďalšom priebehu neinkasovalo a postúpilo do finále Španielskeho pohára, ktorý naposledy získalo v roku 2013.
Barcelona v odvete prvýkrát pohrozila v 14. minúte, strela Raphinhu však mierila vedľa žrde. V 30. minúte sa Lamine Yamal uvoľnil v šestnástke a našiel Marca Bernala, ktorý strelou zblízka pod brvno zabezpečil Barcelone vedenie. V nadstavenom čase prvého polčasu po faule na Pedriho zvýšil z pokutového kopu Raphinha. Po zmene strán Barcelona pokračovala v útočnej aktivite a Bernal v 72. minúte svojím druhým gólom zabezpečil domácim trojgólový náskok. Atletico však už v ďalšom priebehu neinkasovalo a postúpilo do finále Španielskeho pohára, ktorý naposledy získalo v roku 2013.
Semifinále Španielskeho pohára odveta:
FC Barcelona - Atletico Madrid 3:0 (2:0)
Góly: 30. a 72. Bernal, 45+5. Raphinha (z 11 m)
/D. Hancko (Atletico) odohral celý zápas/
/prvý zápas: 0:4, Atletico postúpilo do finále/
FC Barcelona - Atletico Madrid 3:0 (2:0)
Góly: 30. a 72. Bernal, 45+5. Raphinha (z 11 m)
/D. Hancko (Atletico) odohral celý zápas/
/prvý zápas: 0:4, Atletico postúpilo do finále/