Atletico Madrid s Hanckom vyhralo 2:0 na pôde Realu Betis

Dávid Hancko. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Atletico tak zvládol priamy súboj o štvrté miesto.

Autor TASR
Madrid 27. októbra (TASR) - Futbalisti Atletica Madrid vyhrali pondelkový zápas 10. kola španielskej La Ligy na pôde Realu Betis 2:0. Celý zápas za hostí odohral slovenský obranca Dávid Hancko, a to na pozícii ľavého beka. O góly sa postarali jeho spoluhráči Giuliano Simeone a Alex Baena. Ich tím tak zvládol priamy súboj o štvrté miesto. Betis je šiesty, o dva body za Espanyolom.



10. kolo La Ligy - sumár

Real Betis - Atletico Madrid 0:2 (0:2)

Góly: 3. Simeone, 45.+1. Baena

/D. Hancko (Atletico) odohral celý zápas/
.

