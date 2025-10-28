< sekcia Šport
Atletico Madrid s Hanckom vyhralo 2:0 na pôde Realu Betis
Atletico tak zvládol priamy súboj o štvrté miesto.
Autor TASR
Madrid 27. októbra (TASR) - Futbalisti Atletica Madrid vyhrali pondelkový zápas 10. kola španielskej La Ligy na pôde Realu Betis 2:0. Celý zápas za hostí odohral slovenský obranca Dávid Hancko, a to na pozícii ľavého beka. O góly sa postarali jeho spoluhráči Giuliano Simeone a Alex Baena. Ich tím tak zvládol priamy súboj o štvrté miesto. Betis je šiesty, o dva body za Espanyolom.
10. kolo La Ligy - sumár
Real Betis - Atletico Madrid 0:2 (0:2)
Góly: 3. Simeone, 45.+1. Baena
/D. Hancko (Atletico) odohral celý zápas/
