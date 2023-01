Atletico Madrid skompletizovalo prestup Memphisa Depaya z Barcelony

Madrid 20. januára (TASR) - Španielsky futbalový klub Atletico Madrid skompletizoval prestup holandského útočníka Memphisa Depaya z konkurenčnej Barcelony. "Los Colchoneros" zaplatili katalánskemu klubu 3 milióny eur a súčasťou dohody je aj opcia na kúpu belgického reprezentanta Yannicka Carrasca z Atletica.



Depay strelil od svojho príchodu do Barcelony z Lyonu v roku 2021 v 42 zápasoch 14 gólov. Problémy so zraneniami a príchod Poliaka Roberta Lewandowského však viedli k tomu, že Depay nastupoval iba sporadicky a v aktuálnom ročníku odohral pod Xavim Hernandezom iba štyri stretnutia.



Dvadsaťosemročný Holanďan je so 43 gólmi druhý najlepší strelec "Oranjes" a v Madride by mal nahradiť Joaa Felixa, ktorý začiatkom roka odišiel do Chelsea Londýn.