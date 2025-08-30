< sekcia Šport
Atletico Madrid v zostave s Hanckom remizovalo na pôde Alavesu 1:1
Hancko hral do 73. minúty, v druhom polčase zápas prerušili po kolapse jedného z fanúšikov na tribúne.
Autor TASR
Madrid 30. augusta (TASR) - Futbalisti Atletica Madrid v zostave so slovenským obrancom Dávidom Hanckom remizovali v 3. kole španielskej La Ligy na pôde Deportiva Alaves 1:1. „Los Colchoneros" stále čakajú na prvé víťazstvo v novej sezóne, s dvoma bodmi im patrí v neúplnej tabuľke 14. miesto. Hancko hral do 73. minúty, v druhom polčase zápas prerušili po kolapse jedného z fanúšikov na tribúne.
La Liga - 3. kolo:
Deportivo Alaves - Atletico Madrid 1:1 (1:1)
Góly: 14. Vicente (z 11 m) - 7. Simeone
/D. Hancko (Atletico) hral do 73. min./
