Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 21. december 2025Meniny má Bohdan
< sekcia Šport

Atletico Madrid vyhralo v Girone 3:0, Hancko odohral celý zápas

.
Na archívnej snímke slovenský hráč tímu Atlético Madrid Dávid Hancko (uprostred). Foto: TASR/AP

Zverenci trénera Diega Simeoneho zaznamenali v lige druhý úspech za sebou, priebežne sú v tabuľke na tretej pozícii s 37 nazbieranými bodmi.

Autor TASR
Madrid 21. decembra (TASR) - Futbalisti Atletica Madrid zvíťazili v 17. kole španielskej La Ligy na trávniku Girony 3:0. Za hostí odohral kompletnú minutáž slovenský obranca Dávid Hancko. Zverenci trénera Diega Simeoneho zaznamenali v lige druhý úspech za sebou, priebežne sú v tabuľke na tretej pozícii s 37 nazbieranými bodmi.



La Liga - 17. kolo:

FC Girona - Atletico Madrid 0:3 (0:2)

Góly: 13. Koke, 38. Gallagher, 90.+2. Griezmann

/D. Hancko (Atletico) odohral celý zápas/
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Ste na Vianoce naozaj pripravení?

HRABKO: Vývoj speje k spoločnému rokovaniu českej a slovenskej vlády

SLÁDEK: Úspešnú resuscitáciu zvládli okoloidúci cez telefonát na 155

RAŠI: Reštart vzťahov Českej a Slovenskej republiky začali parlamenty