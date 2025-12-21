< sekcia Šport
Atletico Madrid vyhralo v Girone 3:0, Hancko odohral celý zápas
Zverenci trénera Diega Simeoneho zaznamenali v lige druhý úspech za sebou, priebežne sú v tabuľke na tretej pozícii s 37 nazbieranými bodmi.
Autor TASR
Madrid 21. decembra (TASR) - Futbalisti Atletica Madrid zvíťazili v 17. kole španielskej La Ligy na trávniku Girony 3:0. Za hostí odohral kompletnú minutáž slovenský obranca Dávid Hancko. Zverenci trénera Diega Simeoneho zaznamenali v lige druhý úspech za sebou, priebežne sú v tabuľke na tretej pozícii s 37 nazbieranými bodmi.
La Liga - 17. kolo:
FC Girona - Atletico Madrid 0:3 (0:2)
Góly: 13. Koke, 38. Gallagher, 90.+2. Griezmann
/D. Hancko (Atletico) odohral celý zápas/
FC Girona - Atletico Madrid 0:3 (0:2)
Góly: 13. Koke, 38. Gallagher, 90.+2. Griezmann
/D. Hancko (Atletico) odohral celý zápas/