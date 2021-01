Atletico Madrid má zálusk na Dembeleho z Lyonu, môže nahradiť Costu

Madrid 10. januára (TASR) - Líder tabuľky najvyššej španielskej futbalovej ligy Atletico Madrid vraj už našiel náhradu za útočníka Diega Costu.



"Vedenie sa dohodlo s Lyonom na prestupe Moussu Dembeleho. Začiatkom budúceho týždňa by mal byť prestup dotiahnutý do úspešného konca," informoval internetový portál goal.com.



Dembele bude do konca sezóny v Madride na hosťovaní, následne si môže Atletico uplatniť na 24-ročného hráča opciu. V tom prípade by za Francúza, ktorého zmluva v Lyone vyprší v roku 2023, zaplatili Španieli odstupné 33 miliónov eur.



"Rozprával som sa s Moussom pred niekoľkými dňami. Myslí si, že prišiel ten správny okamih na zmenu klubu. Nie je ideálne držať hráča, ktorý tu už nechce zostať," prezradil športový riaditeľ Olympique Juninho.