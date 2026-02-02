Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Atletico Madrid získalo Lookmana z Atalanty Bergamo

Futbalista Atalanty Bergamo Ademola Lookman (vpravo) počas zápasu 22. kola talianskej Serie A Lazio Rím - Atalanta Bergamo v Ríme 11. februára 2023. Foto: TASR/ANSA

Lookmana najviac preslávil hetrik, ktorý dosiahol pri víťazstve Atalanty 3:0 vo finále Európskej ligy 2024 nad Bayerom Leverkusen.

Madrid 2. februára (TASR) - Nigérijský útočník Ademola Lookman sa stal novým spoluhráčom obrancu slovenskej futbalovej reprezentácie Dávida Hancka. Klub španielskej La Ligy Atletico Madrid ho kúpil z Atalanty Bergamo za 40 miliónov eur.

Lookmana najviac preslávil hetrik, ktorý dosiahol pri víťazstve Atalanty 3:0 vo finále Európskej ligy 2024 nad Bayerom Leverkusen. V tejto sezóne zaznamenal v 19 dueloch Serie A tri presné zásahy.

Dvadsaťosemročný rodák z Londýna vyrastal v akadémii Charltonu. Hrával aj za Everton, Lipsko, Fulham a Leicester. Atletico sa v zimnom prestupovom období rozlúčilo s Giacomom Raspadorim, ktorý zamieril práve do Bergama, Conor Gallagher už hráva za Tottenham. Informovala AFP.
