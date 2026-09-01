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Atletico Madrid získalo na hosťovanie Davida z Juventusu

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Hráč Juventusu Turín Jonathan David sa teší z gólu v zápase 20. kola talianskej Serie A Juventus Turín - US Cremonese v Turíne v pondelok 12. januára 2026. Foto: TASR/ANSA

David prišiel do Juventusu vlani z OSC Lille. Za sebou má náročnú prvú sezónu v talianskej Serii A, počas ktorej strelil iba osem gólov.

Autor TASR
Madrid 1. septembra (TASR) - Kanadský futbalista Jonathan David sa sťahuje z Juventusu Turín do Atletica Madrid. Španielsky klub, v ktorom pôsobí aj slovenský reprezentant Dávid Hancko, získal 26-ročného útočníka na hosťovanie do konca sezóny. Podľa tamojších médií majú „Los Colchoneros“ opciu na trvalý prestup hráča po skončení hosťovania vo výške 25 miliónov eur.

David prišiel do Juventusu vlani z OSC Lille. Za sebou má náročnú prvú sezónu v talianskej Serii A, počas ktorej strelil iba osem gólov. Predtým vo Francúzsku nastrieľal za Lille 109 gólov v 232 zápasoch. V útoku Atletica bude bojovať o miesto s Julianom Alvarezom, argentínsky zakončovateľ zostal napokon v madridskom tíme napriek enormnému záujmu zo strany FC Barcelona.
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