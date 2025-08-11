Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Atletico Madrid získalo útočníka Raspadoriho z Neapolu

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Dvadsaťpäťročný Raspadori strelil v minulej sezóne za Neapol šesť gólov.

Madrid 11. augusta (TASR) - Taliansky futbalový útočník Giacomo Raspadori zamieril z Neapolu do Atletica Madrid. Prestupová čiastka bola podľa španielskych médií vo výške 20 miliónov eur. Španielsky klub informoval o novej akvizícii na svojej oficiálnej stránke.

Dvadsaťpäťročný Raspadori strelil v minulej sezóne za Neapol šesť gólov. Pre Atletico ide o ďalší príchod do kádra v období medzi sezónami v snahe zabojovať o čo najlepšie umiestnenie v La lige, v ktorej vlani skončilo na 3. mieste. Okrem Raspadoriho prišiel do klubu aj slovenský obranca Dávid Hancko z Feyenoordu Rotterdam, krídelník Alex Baena z Villarrealu či americký stredopoliar Johnny Cardoso z Realu Betis.
.

