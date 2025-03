Atletico nevyužilo šancu ísť na čelo, Simeone: Nesledovalo sa to dobre

Madrid 10. marca (TASR) - Futbalisti Atletica Madrid nevyužili príležitosť dostať sa na prvú priečku španielskej La Ligy. V nedeľnom zápase prvýkrát po štrnástich rokoch prehrali s Getafe (1:2) a figurujú na tretej pozícii o bod za Barcelonou a mestským rivalom Realom. Tréner Diego Simeone po dueli priznal, že prehra jeho tímu bola zaslúžená.



Atletico malo na pôde súpera územnú prevahu, no strelecky aktívnejšie bolo Getafe. Napriek tomu šlo do vedenia Simeoneho mužstvo, keď v 75. minúte premenil penaltu Alexander Sörloth. V 88. minúte však prišlo vylúčenie Angela Correu, ktoré vzápätí využil domáci Mauro Arambarri a ten istý muž sa v nadstavenom čase stal hrdinom zápasu, keď tečoval tesne pred brankárom Janom Oblakom strelu Diega Rica spoza šestnástky. "Zápas sa vo všeobecnosti nesledoval dobre. Neurobili sme to, čo si hra pýtala, ale aj tak sme sa dostali do vedenia. Potom prišla červená karta pre Correu, ktorá mohla, ale aj nemusela byť a dva veľmi podobné góly. Musíme akceptovať zaslúženú prehru," konštatoval Simeone.



Getafe sa naposledy tešilo z triumfu nad Atleticom 6. novembra 2011, keď v ligovom stretnutí vyhralo 3:2. Vďaka plnému bodovému zisku sa posunulo na 12. priečku tabuľky. "To, čo tento tím predviedol, je neskutočné. Takéto veci sa v dnešnom futbale stávajú. Mužstvo verilo až do konca. Každý vie, aké sú rozdiely medzi jedným a druhým tímom, Atletico má jeden z najlepších kádrov. No mali sme viac príležitostí a naše víťazstvo je zaslúžené a fér. Sme šťastní, že sme získali tri body, ktoré nám dodali život," radoval sa kouč domáceho celku Jose Bordalas Jimenez.



Na adresu uruguajského stredopoliara Arambarriho, ktorý je s ôsmimi presnými zásahmi najlepším strelcom tímu v prebiehajúcom ročníku, nešetril slovami chvály. "Maurio je vždy dôležitý hráč a nepochybne ide príkladom. Veľmi pomáha tímu, je odvážny a smelý. Veľmi sa z neho teším a blahoželám mu," dodal španielsky kormidelník podľa Marcy.



Ďalší z madridských klubov Real zvíťazil nad Rayom Vallecano 2:1 a bodovo sa dotiahol na vedúcu Barcelonu, ktorá má zápas k dobru. V drese "bieleho baletu" sa v krátkom slede presadili Kylian Mbappe a Vinicius Junior, pred odchodom do šatní z pohľadu hostí znížil Pedro Diaz. "Je to príjemný pocit, pretože cieľom bolo získať tri body. V prvom polčase sme mohli viesť 3:0, ale bolo to 2:1. V druhom sme mali šance zvýšiť 3:1, no keď príde 70. minúta, musíte dobre brániť a nevyhľadávať problémy," povedal tréner Carlo Ancelotti.



Talian v druhom polčase vystriedal Mbappeho i Rodryga, ktorých chcel nechať oddýchnuť pred stredajšou odvetou osemfinále Ligy majstrov proti Atleticu. V prvom zápase zvíťazil Real na Santiago Bernabeu 2:1, boj o postup tak zostáva relatívne otvorený. "Keď potrebujeme brániť, nemám problém stiahnuť útočníkov. Rodrygovi som tiež ubral minúty, na stredu to preňho bude dobré. Vinicius a Mbappe pôjdu na Estadio Metropolitano naplno, pretože motivácia je pre nás veľmi veľká," uzavrel Ancelotti.



Barcelona na sobotný duel s Osasunou nenastúpila pre úmrtie tímového lekára Carlesa Minarra Garciu. Cez víkend bol v akcii aj slovenský obranca Martin Vajlent, ktorý odohral 152. zápas v najvyššej španielskej súťaži a prekonal rekord zosnulého krajana Petra Dubovského. Jeho Mallorca remizovala na pôde Athletica Bilbao 1:1 a v tabuľke jej patrí siedme miesto.