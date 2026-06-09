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Atletico odmietlo 150-miliónovú ponuku Realu Madrid za Alvareza
Portál The Athletic v máji informoval, že tréner Barcelony Hansi Flick a športový riaditeľ Deco sú veľkými fanúšikmi Alvareza.
Autor TASR
Madrid 9. júna (TASR) - Španielsky futbalový klub Real Madrid v utorok oznámil, že Atletico Madrid odmietlo jeho ponuku vo výške 150 miliónov eur za útočníka Juliana Alvareza. Mestský rival sa odvolal na výstupnú klauzulu, ktorú má argentínsky reprezentant vo svojej zmluve platnej do roku 2030. Klauzula má podľa agentúry AFP hodnotu 500 miliónov eur.
„Po preskúmaní a zhodnotení Atletico vyjadrilo vďaku za ponuku, ktorá bola predložená v rámci dobrých vzťahov medzi oboma klubmi, a odmietlo ju s odvolaním sa na výstupnú klauzulu hráča,“ píše sa v stanovisku Realu na oficiálnej webovej stránke.
Portál The Athletic v máji informoval, že tréner Barcelony Hansi Flick a športový riaditeľ Deco sú veľkými fanúšikmi Alvareza. „Blaugranas“ boli však ochotní zaplatiť 100 miliónov eur, čo pre Atletico nebolo dostatočné. Ponuka Realu vyplynula pravdepodobne zo snahy novozvoleného prezidenta Florentina Pereza. Ten minulý týždeň počas kampane sľúbil okrem návratu trénera Joseho Mourinha aj príchod hráča s prívlastkom „galactico“. Spomínaným hráčom mal byť podľa tamojších médií Michael Olise z Bayernu Mníchov, no nemecký klub správy o predaji francúzskeho reprezentanta odmieta.
Alvarez v uplynulej sezóne nastrieľal v 49 zápasoch vo všetkých súťažiach 20 gólov. Majster sveta z Kataru 2022 prišiel do Atletica v auguste 2024 z Manchestru City. Vo veku 26 rokov si onedlho zahrá na svojom druhom svetovom šampionáte. Na tom predošlom sa blysol štyrmi gólmi.
„Po preskúmaní a zhodnotení Atletico vyjadrilo vďaku za ponuku, ktorá bola predložená v rámci dobrých vzťahov medzi oboma klubmi, a odmietlo ju s odvolaním sa na výstupnú klauzulu hráča,“ píše sa v stanovisku Realu na oficiálnej webovej stránke.
Portál The Athletic v máji informoval, že tréner Barcelony Hansi Flick a športový riaditeľ Deco sú veľkými fanúšikmi Alvareza. „Blaugranas“ boli však ochotní zaplatiť 100 miliónov eur, čo pre Atletico nebolo dostatočné. Ponuka Realu vyplynula pravdepodobne zo snahy novozvoleného prezidenta Florentina Pereza. Ten minulý týždeň počas kampane sľúbil okrem návratu trénera Joseho Mourinha aj príchod hráča s prívlastkom „galactico“. Spomínaným hráčom mal byť podľa tamojších médií Michael Olise z Bayernu Mníchov, no nemecký klub správy o predaji francúzskeho reprezentanta odmieta.
Alvarez v uplynulej sezóne nastrieľal v 49 zápasoch vo všetkých súťažiach 20 gólov. Majster sveta z Kataru 2022 prišiel do Atletica v auguste 2024 z Manchestru City. Vo veku 26 rokov si onedlho zahrá na svojom druhom svetovom šampionáte. Na tom predošlom sa blysol štyrmi gólmi.