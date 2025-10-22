< sekcia Šport
Atletico prehralo s Arsenalom 0:4, Hancko: „Patria k najlepším“
Španielsky klub si v treťom zápase hlavnej fázy pripísal druhú prehru a po Liverpoole (2:3) nestačil ani na druhého zástupcu anglickej Premier League.
Autor TASR
Madrid 22. októbra (TASR) - Slovenský futbalový obranca Dávid Hancko z Atletica Madrid mal sľubnú šancu vyrovnať skóre utorňajšieho duelu Ligy majstrov na ihrisku Arsenalu Londýn, no napokon musel hodnotiť prehru 0:4. Španielsky klub si v treťom zápase hlavnej fázy pripísal druhú prehru a po Liverpoole (2:3) nestačil ani na druhého zástupcu anglickej Premier League. „Sme sklamaní, že sme nedokázali dosiahnuť lepší výsledok. Prehra 0:4 vyzerá naozaj zle,“ citoval Hancka oficiálny web UEFA.
Arsenal mal za sebou víťazstvá nad Bilbaom a Olympiakosom (zhodne 2:0) a sľubný rozbeh do sezóny potvrdzuje aj v Premier League, v ktorej figuruje po ôsmich kolách na čele tabuľky. Proti Atleticu bol v pozícii favorita, no Hanckov tím v prvom polčase odolával. Napriek miernej prevahe a deviatim streleckým pokusom „kanonierov“ (dva na bránu) držali hostia nádejné skóre 0:0. „Očakávali sme, že to bude veľmi ťažký zápas, pretože momentálne je to jeden z najlepších tímov na svete. V prvom polčase nám to fungovalo, dokázali sme brániť, aj keď si súper vytvoril niekoľko šancí,“ konštatoval Hancko.
Arsenal sa rozbehol po 57. minúte, keď obranca Gabriel Magalhaes zužitkoval center Declana Ricea. „V druhom polčase zrazu viedli 1:0 zo štandardnej situácie. Potom som mal skvelý center od Marcosa Llorenteho a dobrú hlavičku. Ak by som to trafil trochu lepšie, mohlo byť 1:1, ale o päť minút neskôr to bolo 0:4. To vám len ukazuje, akí sú dobrí. Nemôžete sa zastaviť ani na sekundu,“ poznamenal Hancko narážajúc na rýchly sled gólov, keď Arsenal skóroval v 64., 67. a 70. minúte. „Nebolo to jednoduché, len sme sa pozerali okolo seba. Išli sme do zápasu s cieľom získať nejaké body a odrazu sme prehrávali 0:4 a bol koniec. Teraz sa musíme pozbierať a hrať jednoduchšie.“
Atletico má v tabuľke Ligy majstrov tri body za víťazstvo 5:1 nad Frankfurtom. V nasledujúcom zápase nastúpi 4. novembra proti Royale Union SG. „Prehrali sme s Liverpoolom a Arsenalom, ktorí patria momentálne medzi najlepšie tímy na svete. Teraz by sme, samozrejme, radi zabojovali o nejaké body, to je isté. Máme pred sebou ešte päť zápasov,“ dodal Hancko.
Vieru v zlepšenie vyjadril aj tréner Atletica Diego Simeone. „Je to proces učenia. Dôležité je, aby sme sa neustále zdokonaľovali. Zápas sme začali celkom dobre, no od 60. minúty boli (domáci) lepším tímom a zaslúžili si zvíťaziť,“ povedal Simeone.
Dvomi gólmi sa na víťazstve Arsenalu podieľal útočník Viktor Gyökeres, pre ktorého to boli prvé presné zásahy od 13. septembra. „Zápas bol odmena pre tím, fanúšikov a aj pre mňa. Neustále sa snažím odviesť maximum, tvrdo pracovať a byť užitočný pre tím. Skôr či neskôr to príde,“ konštatoval 27-ročný Švéd. Pochvalu za výkon mu adresoval aj tréner Mikel Arteta: „Som z neho nadšený. Zaslúžil si to. Pracovné tempo, ktoré prináša do tímu, je vynikajúce. Vážime si veľa vecí, ktoré robí pre náš tím. Dnes mal na tvári najväčší úsmev. Myslím si, že to bol náročný zápas. Po prvom góle sa otvorila hra a pre nás bolo jednoduchšie nájsť si priestor. S výsledkom sme veľmi spokojní.“
