Atletico pyká za rasistické prejavy fanúšikov, uzavrú mu časť štadióna

Madrid 30. apríla (TASR) - Španielsky futbalový klub Atletico Madrid bude pykať za rasistické prejavy svojich fanúšikov na adresu Nica Williamsa v sobotňajšom zápase s Bilbaom. Tamojší zväz mu čiastočne uzavrel štadión v najbližších dvoch ligových stretnutiach. Okrem toho musí zaplatiť pokutu 20.000 eur, informovala agentúra AFP.



Williams sa stal terčom rasizmu v dueli 33. kola La Ligy, v ktorom jeho Bilbao prehralo na Estadio Metropolitano s domácim Atleticom 1:3. Dvadsaťjedenročný útočník uviedol, že v prvom polčase pri zahrávaní rohového kopu počul od domácich divákov zvuky s rasistickým podtónom. "Počul som opičie zvuky, ale vždy to boli tí istí dvaja alebo traja ľudia. Musíme naďalej pracovať na tom, aby to jedného dňa prestalo," uviedol španielsky reprezentant, ktorý v závere prvého polčasu strelil vyrovnávajúci gól na 1:1. Na urážky reagoval poklepaním si na predlaktie v narážke na farbu svojej pleti.



Atleticu uzavrú jednu tribúnu v nadchádzajúcich ligových zápasoch so Celtou Vigo a Osasunou.