Atletico remizovalo na pôde Levante, Hancko hral od 2. polčasu
Pred začiatkom druhého polčasu vystriedal francúzskeho obrancu Clementa Lengleta.
Autor TASR,aktualizované
Madrid 31. januára (TASR) - Futbalisti Atletica Madrid zakopli v sobotňajšom stretnutí 22. kola španielskej La Ligy na pôde Levante. „Los Colchoneros“ iba remizovali 0:0, v neúplnej tabuľke im patrí 3. priečka so 45 bodmi a na vedúcu Barcelonu, ktorá má zápas k dobru, strácajú sedem bodov. Levante je predposledné s 18 bodmi, čo je o dva viac ako posledný Real Oviedo.
Slovenský reprezentant Dávid Hancko chýbal v základnej zostave Atletica a na ihrisko sa dostal až po zmene strán. Pred začiatkom druhého polčasu vystriedal francúzskeho obrancu Clementa Lengleta. Zápas nedohral nórsky útočník hostí Alexander Sörloth, ktorý sa v 27. minúte v súboji o loptu zrazil hlavou s obrancom domácich Matiasom Morenom. Obaja museli striedať a Sörlotha previezli do nemocnice vo Valencii na lekárske vyšetrenia. V tejto sezóne dal za Atletico 10 gólov vo všetkých súťažiach.
Hráči Ovieda zvíťazili nad FC Girona 1:0. Jediný gól v zápase strelil v 74. minúte marocký útočník Ilyas Chaira, ktorý zabezpečil tímu z Astúrie iba tretí triumf v prebiehajúcom ročníku. Nováčik súťaže naplno bodoval prvýkrát od 30. septembra minulého roka, no so 16 bodmi je poslednom 20. mieste tabuľky. Kataláncom patrí s 25 bodmi priebežná 11. priečka.
Po štyroch prehrách vo všetkých súťažiach bodoval Villarreal. „Žltá ponorka“ remizovala na pôde Osasuny Pamplona 2:2. Oba góly hostí strelil Gerard Moreno, prvý v 17. minúte z pokutového kopu a druhým vyrovnal v 70. minúte na konečných 2:2. Za domácich sa presadili Victor Munoz a Ante Budimir. Osasuna neprehrala doma piaty duel za sebou a patrí jej s 26 bodmi priebežné 9. miesto, Villarreal je štvrtý so 42 bodmi.
La Liga - 22. kolo:
b>Real Oviedo - FC Girona 1:0 (0:0)
Gól: 74. Chaira
UD Levante - Atletico Madrid 0:0
/D. Hancko (Atletico) nastúpil v 46. minúte/
CA Osasuna - FC Villarreal 2:2 (2:1)
Góly: 20. Munoz, 45.+2 Budimir - 17. a 70. Moreno (prvý z 11 m)
