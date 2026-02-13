< sekcia Šport
Atletico s Hanckom deklasovalo Barcelonu
Hanckov tím má nakročené k premiérovému pohárovému finále od sezóny 2012/2013.
Autor TASR
Madrid 13. februára (TASR) - Prvýkrát od decembra 2024 a najvyšším rozdielom od apríla 1989 zdolali futbalisti Atletica Madrid vo štvrtok Barcelonu, a to v pomere 4:0. V prvom semifinále Španielskeho pohára bol v zostave domácich aj slovenský obranca Dávid Hancko, ktorého tím tak má nakročené k premiérovému pohárovému finále od sezóny 2012/2013. Obhajca z Katalánska prehrával 0:4 už v polčase, od 85. minúty navyše dohrával v početnej nevýhode po vylúčení Erica Garicu.
Dvadsaťpäťročný obranca bol smoliarom duelu, keďže zaznamenal aj vlastný gól, ktorý poslal tím trénera Diega Simeoneho do skorého vedenia. Následne sa presadil Antoine Griezmann, niekdajší hráč Barcelony, a hosťujúci Fermin Lopez trafil brvno. To však nič nezmenilo na obraze hry na jednu bránu, skórovali Ademola Lookman a spoza hranice šestnástky Julian Alvarez, ktorý ukončil 11 zápasov trvajúce gólové suchoty. „Všetci vieme, aký je pre nás Julian dôležitý, ukázal to už minulú sezónu. Som veľmi rád za jeho gól, určite sa mu uľavilo,“ povedal stredopoliar domácich Marcos Llorente.
Jeho tím disponoval drvivým náskokom už v polčase. Oba tímy si po prestávke vypracovali dobré príležitosti, Barcelone však neuznali gól Paua Cubarsiho a Atletico si pohodlne postrážilo vysoké vedenie po vylúčení Garciu za faul na unikajúceho Alexa Baenu. Bola to najvyššia výhra Atletica nad Barcelonou od apríla 1989, kedy zvíťazil tím z hlavného mesta taktiež 4:0 v odvete štvrťfinále Španielskeho pohára.
„Prvý polčas nebol dobrý, Atletico hralo výborne. Druhé dejstvo bolo oveľa lepšie, ale nestačilo to. Ešte však nie je koniec, budeme bojovať,“ povedal tréner hostí Hansi Flick podľa agentúry AFP. S neuznaným gólom však kormidelník nesúhlasil: „Chcem vedieť dôvod, prečo to bol ofsajd. Neviem, čo tam videli. Nebola žiadna komunikácia a to je tu veľmi zlé.“
Barcu tak čaká v marcovej odvete (3.3.) náročná úloha pokúsiť sa vymazať štvorgólové manko. „V prvých 45 minútach sme dostali veľkú lekciu. Niekedy je dobré, keď ju dostanete v správnom momente – možno je dnes ten správny moment. Druhý polčas bol oveľa lepší a čaká nás ešte jeden zápas, v ktorom budeme bojovať o víťazstvo,“ dodal Flick.
