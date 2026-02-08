< sekcia Šport
Atletico s Hanckom doma prehralo s Realom Betis 0:1
Hráči Getafe vyhrali na pôde Deportiva Alaves 2:0. Hostia tak poskočili na jedenáste miesto, Alaves je v neúplnej tabuľke štrnáste.
Autor TASR
Madrid 8. februára (TASR) - Futbalisti Atletica Madrid podľahli v dueli 23. kola španielskej La Ligy doma Realu Betis 0:1. Slovenský obranca Dávid Hancko odohral celý zápas a v 28. minúte sledoval ako krídelník hostí Antony rozhodol o osude stretnutia technickou strelou spoza šestnástky.
Zverenci Diega Simeoneho síce dostali loptu do siete v 74. minúte, no vlastný gól Diega Llorenteho napokon neplatil pre tesný ofsajd domáceho hráča. Atletico nevyhralo druhý zápas za sebou a aj keď nateraz zostalo na treťom mieste, štvrtý Villarreal bude mať v pondelok šancu bodovo sa dotiahnuť na madridské mužstvo.
Hráči Getafe vyhrali na pôde Deportiva Alaves 2:0. Hostia tak poskočili na jedenáste miesto, Alaves je v neúplnej tabuľke štrnáste.
Po šiestich ligových zápasoch a vyše dvoch mesiacoh triumfoval v najvyššej španielsekj súťaži Athletic Bilbao, ktorý zdolal Levante 4:2. Situáciu mu uľahčil obranca hostí Alan Matturro, keď obdržal v 17. minúte červenú kartu. Domáci sú na desiatom mieste, Levante na predposlednom devätnástom, päť bodov pod pásmom zostupu.
Zverenci Diega Simeoneho síce dostali loptu do siete v 74. minúte, no vlastný gól Diega Llorenteho napokon neplatil pre tesný ofsajd domáceho hráča. Atletico nevyhralo druhý zápas za sebou a aj keď nateraz zostalo na treťom mieste, štvrtý Villarreal bude mať v pondelok šancu bodovo sa dotiahnuť na madridské mužstvo.
Hráči Getafe vyhrali na pôde Deportiva Alaves 2:0. Hostia tak poskočili na jedenáste miesto, Alaves je v neúplnej tabuľke štrnáste.
Po šiestich ligových zápasoch a vyše dvoch mesiacoh triumfoval v najvyššej španielsekj súťaži Athletic Bilbao, ktorý zdolal Levante 4:2. Situáciu mu uľahčil obranca hostí Alan Matturro, keď obdržal v 17. minúte červenú kartu. Domáci sú na desiatom mieste, Levante na predposlednom devätnástom, päť bodov pod pásmom zostupu.
sumáre - 23. kolo La Ligy
Atletico Madrid - Real Betis 0:1 (0:1)
Gól: 28. Antony
/D. Hancko (Atletico) odohral celý zápas/
Athletic Bilbao - UD Levante 4:2 (2:0)
Góly: 29. a 34. Guruzeta, 86. Serrano, 90.+9. Navarro - 81. Elgezabal, 90.+4. Olasagasti. ČK: 17. Matturro (Levante)
Deportivo Alaves - Getafe CF 0:2 (0:0)
Góly: 53. Vazquez, 71. Iglesias (z 11 m)
Atletico Madrid - Real Betis 0:1 (0:1)
Gól: 28. Antony
/D. Hancko (Atletico) odohral celý zápas/
Athletic Bilbao - UD Levante 4:2 (2:0)
Góly: 29. a 34. Guruzeta, 86. Serrano, 90.+9. Navarro - 81. Elgezabal, 90.+4. Olasagasti. ČK: 17. Matturro (Levante)
Deportivo Alaves - Getafe CF 0:2 (0:0)
Góly: 53. Vazquez, 71. Iglesias (z 11 m)