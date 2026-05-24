Nedela 24. máj 2026
Atletico s Hanckom prehralo s Villarrealom 1:5

Na snímke hráč Slovenska Dávid Hancko. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Autor TASR
,aktualizované 
Villarreal 24. mája (TASR) - Futbalisti Atletica Madrid s Dávidom Hanckom prehrali v záverečnom 38. kole španielskej La Ligy na pôde Villarrealu vysoko 1:5. V tabuľke La Ligy tak obsadili štvrté miesto, zatiaľ čo „žltá ponorka“ skončila vďaka tomuto triumfu o tri body tretia. Slovenský reprezentačný obranca odohral v poslednom stretnutí sezóny prvý polčas.

Villarreal rozhodol štyrmi gólmi v rozmedzí pätnástich minút v závere prvého polčasu. V zápase skóroval dvakrát Ayoze Perez.

La Liga - záverečné 38. kolo:

Villarreal CF - Atletico Madrid 5:1 (4:1)

Góly: 34. a 54. Perez, 30. Parejo (z 11 m), 40. Mikautadze, 45. Gueye - 43. Pubill

/D. Hancko (Atletico) odohral prvý polčas/
