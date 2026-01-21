< sekcia Šport
Atletico s Hanckom remizovalo na pôde Galatasarayu 1:1
Atletico malo v Istanbule expresný štart, po centri Mattea Ruggeriho otvoril už vo 4. minúte skóre hlavičkou Giuliano Simeone.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 21. januára (TASR) - Futbalisti Atletica Madrid so slovenským reprezentačným obrancom Dávidom Hanckom remizovali v stredajšom zápase 7. kola hlavnej fázy Ligy majstrov na pôde Galatasarayu Istanbul 1:1. S 13 bodmi sa v tabuľke priebežne posunuli na ôsme miesto garantujúce priamy postup do osemfinále, turecký zástupca je s 10 bodmi šestnásty.
Atletico malo v Istanbule expresný štart, po centri Mattea Ruggeriho otvoril už vo 4. minúte skóre hlavičkou Giuliano Simeone. Galatasaray okamžite odpovedal, Roland Sallai zacentroval z pravej strany a loptu si nešťastne zrazil do vlastnej brány Marcos Llorente. V 60. minúte mohol poslať španielsky tím druhýkrát do vedenia Hancko, po veľkom závare v domácej šestnástke však loptu netrafil ideálne a nastrelil len protihráča. Hostia vystupňovali v druhom polčase svoj tlak, no brankár Ugurcan Cakir zlikvidoval strelu Antoinea Griezmanna z priameho kopu i prudké zakončenie Alexa Baenu. V nadstavenom čase spálil tutovku aj domáci Gabriel Sara, a tak sa už skóre nezmenilo. Hancko odohral na stopérskom poste celý zápas.
Azerbajdžanský Karabach si pripísal už tretí triumf v súťaži, keď zdolal Eintracht Frankfurt 3:2 vďaka gólu Bahlula Mustafazadu zo štvrtej nadstavenej minúty. Ďalšie dva zásahy domácich pridal Camilo Duran.
7. kolo ligovej fázy Ligy majstrov:
FK Karabach - Eintracht Frankfurt 3:2 (1:1)
Góly: 4. a 80. Duran, 90.+4 Mustafazada - 11. Can Uzun, 78. Chaibi (z 11 m)
Galatasaray Istanbul - Atletico Madrid 1:1 (1:1)
Góly: 20. Llorente - 4. G. Simeone
/D. Hancko (Atletico) odohral celý zápas/
