Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 21. január 2026Meniny má Vincent
< sekcia Šport

Atletico s Hanckom remizovalo na pôde Galatasarayu 1:1

.
Hráč Galatasaray Victor Osimhen (uprostred) bojuje o loptu so Slovákom Dávidom Hanckom (vľavo) a Marcom Pubillom (vpravo) obaja z Atlético Madrid počas zápasu 7. kola ligovej fázy Ligy majstrov Galatasaray Istanbul - Atlético Madrid v Istanbule 21. januára 2026. Foto: TASR/AP

Atletico malo v Istanbule expresný štart, po centri Mattea Ruggeriho otvoril už vo 4. minúte skóre hlavičkou Giuliano Simeone.

Autor TASR
,aktualizované 
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 21. januára (TASR) - Futbalisti Atletica Madrid so slovenským reprezentačným obrancom Dávidom Hanckom remizovali v stredajšom zápase 7. kola hlavnej fázy Ligy majstrov na pôde Galatasarayu Istanbul 1:1. S 13 bodmi sa v tabuľke priebežne posunuli na ôsme miesto garantujúce priamy postup do osemfinále, turecký zástupca je s 10 bodmi šestnásty.

Atletico malo v Istanbule expresný štart, po centri Mattea Ruggeriho otvoril už vo 4. minúte skóre hlavičkou Giuliano Simeone. Galatasaray okamžite odpovedal, Roland Sallai zacentroval z pravej strany a loptu si nešťastne zrazil do vlastnej brány Marcos Llorente. V 60. minúte mohol poslať španielsky tím druhýkrát do vedenia Hancko, po veľkom závare v domácej šestnástke však loptu netrafil ideálne a nastrelil len protihráča. Hostia vystupňovali v druhom polčase svoj tlak, no brankár Ugurcan Cakir zlikvidoval strelu Antoinea Griezmanna z priameho kopu i prudké zakončenie Alexa Baenu. V nadstavenom čase spálil tutovku aj domáci Gabriel Sara, a tak sa už skóre nezmenilo. Hancko odohral na stopérskom poste celý zápas.

Azerbajdžanský Karabach si pripísal už tretí triumf v súťaži, keď zdolal Eintracht Frankfurt 3:2 vďaka gólu Bahlula Mustafazadu zo štvrtej nadstavenej minúty. Ďalšie dva zásahy domácich pridal Camilo Duran.



7. kolo ligovej fázy Ligy majstrov:

FK Karabach - Eintracht Frankfurt 3:2 (1:1)

Góly: 4. a 80. Duran, 90.+4 Mustafazada - 11. Can Uzun, 78. Chaibi (z 11 m)



Galatasaray Istanbul - Atletico Madrid 1:1 (1:1)

Góly: 20. Llorente - 4. G. Simeone

/D. Hancko (Atletico) odohral celý zápas/

.

Neprehliadnite

Kaliňák a Zůna sa zhodli na potrebe zvýšenia obrannej sebestačnosti

Vo Vojvodine udelili literárne ceny, spravodajca TASR dostal dve

ZRÁŽKA DVOCH VLAKOV: Hasiči a záchranári absolvovali taktické cvičenie

Viete, koľko pomarančov treba zjesť na odporúčanú dávku vitamínu C?