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Atletico si poradilo aj bez Alvareza, Simeone: Je to výnimočný hráč
Atletico dalo všetky tri svoje góly do uplynutia 33. minúty, keď dvakrát skóroval Alex Baena a medzitým sa strelecky presadil Ademola Lookman.
Autor TASR
Madrid 30. augusta (TASR) - Futbalisti Atletica Madrid zvíťazili v sobotnom stretnutí 3. kola španielskej La Ligy na pôde FC Sevilla 3:1 aj napriek absencii Juliana Alvareza. Tréner hostí Diego Simeone hovoril o argentínskom útočníkovi v pozitívnom duchu, a to napriek tomu, že jednou z tém leta je možný prestup 26-ročného zakončovateľa.
Atletico dalo všetky tri svoje góly do uplynutia 33. minúty, keď dvakrát skóroval Alex Baena a medzitým sa strelecky presadil Ademola Lookman. Domáci znížili na konečných 1:3 v 66. minúte zásluhou Miguela Sierru. Na víťazstve sa podieľal aj slovenský obranca Dávid Hancko, ktorý odohral celé stretnutie. „Odohrali sme prvý polčas tak, ako sme mali. Dobre sme pracovali s loptou a v obrane sme súperovi veľa nedovolili. Musíme byť efektívni, rovnako ako v prvom polčase. Odohrali sme veľmi dobrý zápas,“ citoval slová Baenu denník Marca.
Španielsky reprezentant si vypočul poznámku, že sa v zápase „prezliekol“ za absentujúceho Alvareza. „Prezlečený som bol za Baenu. Každý z nás je iný, tento tím má kvalitu. Aj keď sa hovorí, že nemáme útočníka, dali sme už sedem gólov v troch zápasoch. Teraz mám veľké sebavedomie. Vďaka spoluhráčom môžem strieľať takéto góly. Každému hráčovi, ktorý sa stane majstrom sveta, stúpne sebavedomie, a navyše po vydarených majstrovstvách sveta, ktoré som odohral, to platí dvojnásobne. Musím v tejto dobrej forme pokračovať a ďalej pracovať pre tím,“ reagovala 25-ročná ofenzívna opora „Los Colchoneros“.
Atletico tak po troch odohratých dueloch priebežne vedie tabuľku La Ligy so siedmimi bodmi. Klub opakovane vylúčil prestup Alvareza do Barcelony. Argentínčan, ktorý chce z Madridu odísť, je zároveň intenzívne spájaný s Arsenalom a v Seville sa neobjavil na zápasovej súpiske. Minulý víkend ho fanúšikovia Atletica vypískali po remíze s Villarrealom (2:2). „Julian prechádza vlastným osobným procesom a my tu budeme, aby sme mu pomohli. A aby on pomohol nám na ihrisku, pretože je to výnimočný hráč,“ povedal Simeone pre Movistar.
Argentínsky kormidelník Atletica podľa denníka Marca pochválil aj dvojgólového Baenu: „Je veľmi nebezpečný a dokáže robiť rozdiel. Už minulý rok začal na veľmi vysokej úrovni a mohli sme ho postaviť prakticky kamkoľvek. Bezpochyby mu radosť a emócie spojené s majstrovstvami sveta veľmi pomohli. Povedal som mu, že musí ešte viac rozvíjať svoje silné stránky. A keďže to ukázal aj teraz, práve to od neho budeme požadovať.“
Sevillský Real Betis, jeden z nadchádzajúcich súperov bratislavského Slovana v ligovej fáze Ligy majstrov, skôr v sobotu prišiel o svoju stopercentnú bilanciu, keď na štadióne Levante prehral 2:5. Real Sociedad získal prvé body v sezóne po domácom víťazstve nad Espanyolom 2:1. Vydarený vstup do nového ročníka prežíva Deportivo Alaves, ktoré zdolalo Villarreal 1:0 a má sedem bodov. „Žltá ponorka“ naopak v úvodných troch kolách nevyhrala ani raz. Nováčik Racing Santander si výsledkom 3:2 proti Elche pripísal prvý triumf v sezóne.
Atletico dalo všetky tri svoje góly do uplynutia 33. minúty, keď dvakrát skóroval Alex Baena a medzitým sa strelecky presadil Ademola Lookman. Domáci znížili na konečných 1:3 v 66. minúte zásluhou Miguela Sierru. Na víťazstve sa podieľal aj slovenský obranca Dávid Hancko, ktorý odohral celé stretnutie. „Odohrali sme prvý polčas tak, ako sme mali. Dobre sme pracovali s loptou a v obrane sme súperovi veľa nedovolili. Musíme byť efektívni, rovnako ako v prvom polčase. Odohrali sme veľmi dobrý zápas,“ citoval slová Baenu denník Marca.
Španielsky reprezentant si vypočul poznámku, že sa v zápase „prezliekol“ za absentujúceho Alvareza. „Prezlečený som bol za Baenu. Každý z nás je iný, tento tím má kvalitu. Aj keď sa hovorí, že nemáme útočníka, dali sme už sedem gólov v troch zápasoch. Teraz mám veľké sebavedomie. Vďaka spoluhráčom môžem strieľať takéto góly. Každému hráčovi, ktorý sa stane majstrom sveta, stúpne sebavedomie, a navyše po vydarených majstrovstvách sveta, ktoré som odohral, to platí dvojnásobne. Musím v tejto dobrej forme pokračovať a ďalej pracovať pre tím,“ reagovala 25-ročná ofenzívna opora „Los Colchoneros“.
Atletico tak po troch odohratých dueloch priebežne vedie tabuľku La Ligy so siedmimi bodmi. Klub opakovane vylúčil prestup Alvareza do Barcelony. Argentínčan, ktorý chce z Madridu odísť, je zároveň intenzívne spájaný s Arsenalom a v Seville sa neobjavil na zápasovej súpiske. Minulý víkend ho fanúšikovia Atletica vypískali po remíze s Villarrealom (2:2). „Julian prechádza vlastným osobným procesom a my tu budeme, aby sme mu pomohli. A aby on pomohol nám na ihrisku, pretože je to výnimočný hráč,“ povedal Simeone pre Movistar.
Argentínsky kormidelník Atletica podľa denníka Marca pochválil aj dvojgólového Baenu: „Je veľmi nebezpečný a dokáže robiť rozdiel. Už minulý rok začal na veľmi vysokej úrovni a mohli sme ho postaviť prakticky kamkoľvek. Bezpochyby mu radosť a emócie spojené s majstrovstvami sveta veľmi pomohli. Povedal som mu, že musí ešte viac rozvíjať svoje silné stránky. A keďže to ukázal aj teraz, práve to od neho budeme požadovať.“
Sevillský Real Betis, jeden z nadchádzajúcich súperov bratislavského Slovana v ligovej fáze Ligy majstrov, skôr v sobotu prišiel o svoju stopercentnú bilanciu, keď na štadióne Levante prehral 2:5. Real Sociedad získal prvé body v sezóne po domácom víťazstve nad Espanyolom 2:1. Vydarený vstup do nového ročníka prežíva Deportivo Alaves, ktoré zdolalo Villarreal 1:0 a má sedem bodov. „Žltá ponorka“ naopak v úvodných troch kolách nevyhrala ani raz. Nováčik Racing Santander si výsledkom 3:2 proti Elche pripísal prvý triumf v sezóne.