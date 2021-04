Atletico stráca pôdu pod nohami, Griezmann potiahol Kataláncov

Madrid 26. apríla (TASR) - Futbalisti Atletica Madrid začínajú strácať pôdu pod nohami v boji o majstrovský titul v španielskej La Lige. V nedeľu v 32. kole prehrali na pôde Athletica Bilbao 1:2, o víťazstve domáceho tímu rozhodol v 86. minúte Inigo Martinez. Atletico má na čele tabuľky už iba dvojbodový náskok pred dvojicou Real Madrid - Barcelona, o ďalší bod zaostáva štvrtá Sevilla. Barcelona oproti konkurentom odohrala o zápas menej.



"Rojiblancos" inkasovali už v 9. minúte po hlavičke domáceho Alexa Berenguera. Vyrovnať sa im podarilo v 77. minúte, keď sa tiež hlavou presadil Stefan Savič. No v 86. minúte rozhodla o výsledku ďalšia hlavička, Martinez sa pri rohu zavesil vysoko do vzduchu a mohutným švihom poslal loptu do siete. "Musíme jednoducho ísť ďalej. Urobili sme všetko, čo bolo v našich silách. Už sa zdalo, že sme sa spamätali po ich prvom góle, vyrovnali sme a išli za druhým gólom. Ten ale dali oni. Samozrejme, my chceme vyhrať každý zápas, ale taký je futbal. Určite budeme bojovať až do konca. Máme ešte päť zápasov a musíme ich vyhrať," citovala agentúra DPA kapitána hostí Kokeho. Tréner Atletica Diego Simeone poslal v 59. minúte do hry uzdravených Joaa Felixa aj Luisa Suareza, ani to však lídrovi nestačilo. Atletico naposledy vyhralo majstrovský titul v roku 2014, v tejto sezóne ho ešte 8. mája čaká duel na pôde Barcelony.



Tá môže zosadiť Atletico z postu lídra už vo štvrtok, keď doma hostí ôsmu Granadu. V nedeľu Katalánci prehrávali na pôde Villarrealu 0:1, keď v 27. minúte otvoril skóre Samuel Chukwueze, no favorit dokázal okamžite odpovedať, keď v priebehu siedmich minút otočil skóre vďaka dvom gólom Antoinea Griezmanna. V druhom polčase si "Barca" tesný náskok postrážila, mala šance aj na tretí gól, Frenkie de Jong však preloboval nielen brankára Sergia Asenja, ale aj domácu bránu. Villarreal dohrával zápas s desiatimi hráčmi, v 65. minúte dostal červenú kartu Manuel Trigueros, ktorý sklzom "zostrelil" Lionela Messiho.



"Všetci chceme vyhrať La Ligu. Sú tu ale ďalšie tri kluby, ktoré chcú to isté. Pokúsime sa vyhrať všetky naše zostávajúce zápasy, iba tak je isté, že sa staneme majstrami. Nebude to jednoduché, ale máme mužstvo, ktoré to môže dokázať. Stojíme jeden za druhým a odovzdáme všetko, aby sme to dosiahli," povedal Griezmann pre Movistar.