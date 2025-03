Atletico stratilo body s Espanyolom, Real potiahol dvojgólový Mbappe

Madrid 30. marca (TASR) - Futbalisti Atletica Madrid stratili ďalšie body v boji o titul v španielskej La Lige. Po prehrách s Getafe a Barcelonou len remizovali v 29. kole na pôde Espanyolu 1:1. Ich mestský rival Real zvíťazil vďaka dvom gólom Kyliana Mbappeho nad Leganesom 3:2. Obhajca titulu je v neúplnej tabuľke druhý o skóre za Barcelonou, ktorá má k dobru nedeľňajší duel s Gironou. Atletico stráca z tretej priečky priebežne šesť bodov.



Mužstvo Diega Simeoneho pritom viedlo po polhodine hry zásluhou Cesara Azpilicuetu. Tridsaťpäťročný obranca trafil halfvolejom z hranice šestnástky presne do ľavého horného rohu bránky a dosiahol prvý gól po troch rokoch. Zároveň bol premiérový v španielskej lige po príchode z Chelsea v roku 2023. V druhom polčase však Clement Lenglet v šestnástke potiahol za dres Leandra Cabreru a z penalty vyrovnal kapitán Javi Puado.



„Stratili sme dva dôležité body. Neviem, prečo sa nám to deje. Ak nebudeme hrať konzistentne, nemôžeme bojovať o titul. Momentálne tak nehráme, strácame body a myslím si, že tímy za nami nás dobiehajú,“ uviedol brankár hostí Jan Oblak pre Movistar. Simeone nechal Juliana Alvareza a Rodriga de Paula na lavičke náhradníkov po tom, čo sa v polovici týždňa predstavili v juhoamerickej kvalifikácii v drese Argentíny. Obaja prišli na ihrisko až v druhom polčase, no najlepší strelec tímu Alvarez sa v záverečnej polhodine nedokázal presadiť. Podľa 54-ročného kormidelníka si jeho tím tri body nezaslúžil: „Bol to vyrovnaný zápas, v ktorom bola remíza spravodlivá. O lige sa rozhoduje v posledných piatich týždňoch... dovtedy neviete, ako sa to skončí.“ Hosťujúci krídelník Antoine Griezmann odohral špeciálny duel. Bol to pre neho 521. zápas v La Lige, čím vytvoril nový rekord v počte stretnutí medzi legionármi. Prekonal Argentínčana Lionela Messiho (520).



Espanyol potvrdil svoju bilanciu na domácej pôde, keď neprehral deviatykrát za sebou. Počas tohto obdobia zdolal aj Real (1:0). Mužstvo bojuje o udržanie sa v lige. Vďaka remíze s Atleticom je priebežne na 15. mieste a dva body nad pásmom zostupu. „Je to dobrý bod proti mužstvu, ktoré bojuje o titul,“ povedal Puado. Štvrtýkrát za sebou sa tak skončil duel medzi Espanyolom a Atleticom nerozhodným výsledkom.



Real potiahol proti Leganes francúzsky útočník Mbappe. Po polhodine hry otvoril skóre duelu, keď po faule na Ardu Gülera premenil penaltu po vzore Antonína Panenku. Hostia potom šokovali fanúšikov na Santiago Bernabeu, keď sa v priebehu ôsmich minút presadili Diego Garcia a Dani Raba. "Biely balet" však vstúpil do druhého polčasu veľkým tlakom a dočkal sa okamžite vyrovnania po dorážke Judea Bellinghama. Triumf domácich zabezpečil Mbappe v 76. minúte z priameho kopu.



Dvadsaťšestročný Francúz vsietil počas 44 duelov v prvej sezóne v drese Realu už 33 gólov vo všetkých súťažiach, čím vyrovnal počin Cristiana Ronalda. Portugalčan dosiahol tento počet presných zásahov v ročníku 2009/10, keď prišiel z Manchestru United. „Je to veľmi špeciálne... mať rovnaký počet gólov ako Cristiano je vždy skvelé. Vieme, čo znamená pre Real Madrid a pre mňa. Často sa spolu rozprávame a dáva mi veľa rád. Dôležité je však vyhrávať trofeje s Realom Madrid.“ Ronaldo je so 450 gólmi najlepším strelcom klubu.



Mbappe sa vyjadril aj k stretnutiu: „Bol to ťažký zápas. Po reprezentačnej prestávke je to vždy náročné. My vieme, že to, čo musíme vždy urobiť, je vyhrať. Začali sme dobre, dali sme gól a potom sme 20 minút nepreviedli kvalitný výkon. Uvedomovali sme si, že ak pridáme v druhom polčase, dokážeme výsledok otočiť.“



Tréner Carlo Ancelotti pochválil výkon Mbappeho, ktorý sa po prestupe z Paríža Saint-Germain v lete minulého roka dostal momentálne do vynikajúcej formy. „Počína si veľmi dobre, je oveľa aktívnejší a prítomnejší v hre tímu. Robí rozdiely a to je to, čo od neho chceme.“ Taliansky kouč naznačil, že by sa mohol vyrovnať Ronaldovi, ale len s veľkou dávkou tvrdej práce. „Má kvalitu na to, aby dosiahol jeho čísla, ale musí pracovať, pretože Cristiano nastavil latku veľmi vysoko. Je taký nadšený, že tu môže hrať a dosiahnuť Cristianovu úroveň,“ povedal Ancelotti vo februári po tom, čo Mbappe strelil hetrik v Lige majtrov proti Manchestru City.