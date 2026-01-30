< sekcia Šport
Atletico v play off narazí na Club Bruggy, Benfica opäť vyzve Real
Tímy, ktoré sa umiestnili v ligovej fáze na 9. až 16. mieste, sú v žrebe nasadené a stretnú sa s tímami umiestnenými na 17. až 24. priečke.
Autor TASR,aktualizované
Nyon 30. januára (TASR) - Futbalistov Atletica Madrid v kádri so slovenským reprezentantom Dávidom Hanckom čaká v play off o postup do osemfinále Ligy majstrov dvojzápas proti belgickému tímu Club Bruggy. Obhajca trofeje Paríž Saint-Germain sa stretne v baráži s ligovým konkurentom AS Monaco. Real Madrid čaká opäť konfrontácia s Benfikou Lisabon, ktorej podľahol v závere ligovej fázy 2:4. Rozhodol o tom piatkový žreb vo švajčiarskom Nyone, sídle Európskej futbalovej únie (UEFA). Prvé zápasy sú na programe 17. a 18. februára, odvety sa odohrajú o týždeň neskôr.
PSG obsadil v dlhodobej časti súťaže 11. priečku a spolu s dvanástym Newcastlom United mal medzi potenciálnymi súpermi okrem ligového konkurenta z Monaka aj azerbajdžanský FK Karabach. Real sa mohol stretnúť s nórskym FK Bodö/Glimt, napokon mu však žreb prisúdil Benfiku, pričom Nórov čaká neúspešný finalista uplynulého ročníka LM Inter Miláno. Portugalský klub vedený trénerom Josem Mourinhom sa postaral o prekvapenie v záverečnom 8. kole ligovej fázy. Na ihrisku „bieleho baletu“ poslal Lisabončanov do najlepšej 24-ky presnou hlavičkou brankár Anatolij Trubin, ktorý sa presadil v ôsmej minúte nadstavenia druhého polčasu po priamom kope.
Priamy postup do osemfinále a pozíciu nasadených do ďalšieho žrebu si zabezpečila osmička tímov: FC Arsenal, Bayern Mníchov, FC Liverpool, Tottenham Hotspur, FC Barcelona, FC Chelsea, Sporting Lisabon a Manchester City. K nim sa pridá osem postupujúcich mužstiev z play off.
prehľad dvojíc play off Ligy majstrov:
Benfica Lisabon - Real Madrid
FK Bodö/Glimt - Inter Miláno
AS Monaco - Paríž Saint-Germain
FK Karabach - Newcastle United
Club Bruggy - Atletico Madrid
Galatasaray Istanbul - Juventus Turín
Borussia Dortmund - Atalanta Bergamo
Olympiakos Pireus - Bayer Leverkusen
istí účastníci osemfinále:
FC Arsenal, Bayern Mníchov, FC Liverpool, Tottenham Hotspur, FC Barcelona, FC Chelsea, Sporting Lisabon, Manchester City
istí účastníci osemfinále:
termíny LM 2025/26:
zápasy play off: 17., 18. a 24., 25. februára
žreb dvojíc pre vyraďovaciu časť: 27. februára
osemfinále: 10., 11. a 17., 18. marca
štvrťfinále: 7., 8. a 14., 15. apríla
semifinále: 28., 29. apríla a 5., 6. mája
finále: 30. mája (Budapešť)
