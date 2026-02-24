< sekcia Šport
Atletico zdolalo Bruggy 4:1 a je v osemfinále, hetrik Sörlotha
Atletico sa v osemfinále stretne s jedným z dvojice anglických klubov FC Liverpool alebo Tottenham Hotspur, meno súpera sa dozvie po piatkovom žrebe vo švajčiarskom Nyone.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 24. februára (TASR) - Futbalisti Atletica Madrid postúpili medzi elitnú šestnástku v Lige majstrov. V zostave so slovenským obrancom Dávidom Hanckom vyhrali v utorkovej domácej odvete play off nad belgickým tímom Club Bruggy 4:1, keď sa hetrikom blysol nórsky útočník Alexander Sörloth. Prvý zápas sa skončil nerozhodne 3:3.
Hancko odohral v strede obrany domácich celý zápas a okrem toho, že výdatne podporoval ofenzívu, tak v 18. minúte zachránil Atletico, keď zastúpil brankára Jana Oblaka a vyhlavičkoval nebezpečnú strelu Huga Vetlesena. „Los Colchoneros" sa dočkali gólu o päť minút neskôr po chybe hosťujúceho brankára Simona Mignoleta, ktorý po dlhom výkope Oblaka nedokázal zneškodniť prízemnú strelu Sörlotha - 1:0. V závere polčasu Bruggy ožili a odmenou im bolo vyrovnanie z hlavy Ordoneza po rohovom kope. Belgický vicemajster mohol ísť do kabín ešte spokojnejší, no Oblak na čiare vychytal Vetlesenovu hlavičku zblízka. Atletico udrelo hneď po zmene strán, parádnym halfvolejom z hranice šestnástky trafil presne Johnny Cardoso. Sörloth potom dvoma zásahmi poistil náskok a skompletizoval svoj trojgólový večer.
Atletico sa v osemfinále stretne s jedným z dvojice anglických klubov FC Liverpool alebo Tottenham Hotspur, meno súpera sa dozvie po piatkovom žrebe vo švajčiarskom Nyone.
Hancko odohral v strede obrany domácich celý zápas a okrem toho, že výdatne podporoval ofenzívu, tak v 18. minúte zachránil Atletico, keď zastúpil brankára Jana Oblaka a vyhlavičkoval nebezpečnú strelu Huga Vetlesena. „Los Colchoneros" sa dočkali gólu o päť minút neskôr po chybe hosťujúceho brankára Simona Mignoleta, ktorý po dlhom výkope Oblaka nedokázal zneškodniť prízemnú strelu Sörlotha - 1:0. V závere polčasu Bruggy ožili a odmenou im bolo vyrovnanie z hlavy Ordoneza po rohovom kope. Belgický vicemajster mohol ísť do kabín ešte spokojnejší, no Oblak na čiare vychytal Vetlesenovu hlavičku zblízka. Atletico udrelo hneď po zmene strán, parádnym halfvolejom z hranice šestnástky trafil presne Johnny Cardoso. Sörloth potom dvoma zásahmi poistil náskok a skompletizoval svoj trojgólový večer.
Atletico sa v osemfinále stretne s jedným z dvojice anglických klubov FC Liverpool alebo Tottenham Hotspur, meno súpera sa dozvie po piatkovom žrebe vo švajčiarskom Nyone.
Liga majstrov - odveta play off o postup do osemfinále:
Atletico Madrid - Club Bruggy 4:1 (1:1)
Góly: 23., 76. a 87. Sörloth, 48. Cardoso - 36. Ordonez
/D. Hancko (Atletico) odohral celý zápas, prvý zápas 3:3, postúpilo Atletico/
Atletico Madrid - Club Bruggy 4:1 (1:1)
Góly: 23., 76. a 87. Sörloth, 48. Cardoso - 36. Ordonez
/D. Hancko (Atletico) odohral celý zápas, prvý zápas 3:3, postúpilo Atletico/