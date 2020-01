Atletico získalo Carrasca na hosťovanie do konca sezóny

Madrid 31. januára (TASR) - Belgický futbalista Yanick Carrasco bude do konca sezóny hosťovať v Atleticu Madrid. Kmeňový hráč Ta-lienu I-fang, kde bol spoluhráčom slovenského stredopoliara Mareka Hamšíka, už pred prestupom do Číny odohral v metropole Španielska tri sezóny.



"Dohodli sme sa s vedením Ta-lienu I-fang na hosťovaní Carrasca do konca sezóny. Yanick sa vracia do Atletica, kde strávil tri sezóny a v 124 zápasoch dosiahol 23 gólov," znie v oficiálnom vyhlásení klubu, ktoré sprostredkovala agentúra AFP. Dvadsaťšesťročný krídelník v minulosti obliekal aj dres AS Monaco (2010-2015).