Atletika: AIU dala výnimku siedmim ukrajinským reprezentantom

Eugene 16. júla (TASR) - Jednotka pre bezúhonnosť atletiky (AIU) dala výnimku siedmim ukrajinským reprezentantom, ktorým umožnila štartovať na MS v Eugene napriek nedostatočnému testovaniu na doping. Riadne kontrolovanie vzoriek znemožnila vojna na Ukrajine.



AIU dovolila súťažiť aj ďalším pätnástim Ukrajincom, ako aj 134 športovcom z ďalších piatich krajín, ktoré sú z pohľadu dopingu klasifikované ako vysoko rizikové. Účasť na MS nezakázala nikomu.



Na vlaňajšie OH v Tokiu nepustila AIU dvadsať atlétov na základe "Pravidla 15", ktoré vzniklo, aby štandardizovalo testovanie na doping na Ukrajine, v Bahrajne, Etiópii, Keni, Maroku, Nigérii a Bielorusku na globálnu úroveň. Bielorusi absentujú v Eugene pre trest za inváziu na Ukrajinu. "Národné federácie ukázali za dvanásť mesiacov zmenu prístupu, a to je zásadné," povedal šéf AIU David Howman pre agentúru AP.



Sedem Ukrajincov nedokázalo splniť podmienku minimálne troch neohlásených mimosúťažných testov aspoň s trojtýždňovým rozstupom v desaťmesačnej lehote pred šampionátom. Väčšina ich krajanov trénuje v zahraničí. "Pre vojnu a vďaka nadštandardnému úsiliu národnej antidopingovej agentúry zabezpečiť testovanie by mala platiť výnimka," uviedla AIU v stanovisku. Nemenovaná sedmička podstúpi pred súťažením v Eugene minimálne dva testy.