Americký magazín označil Tótha za najlepšieho chodca desaťročia

Bratislava 13. februára (TASR) - Slovenský chodec Matej Tóth sa dočkal veľkej pocty. Prestížny americký magazín Track and Field News ho označil za najlepšieho chodca desaťročia. Z možných 100 bodov získal 62. Počas hodnoteného obdobia získal zlato na OH 2016 v Riu de Janeiro, triumfoval na MS 2015 v Pekingu a vybojoval dve striebra na ME (2014 a 2018).



V najlepšej desiatke sa ocitol aj kladivár Marcel Lomnický, ktorého zaradili na 7. miesto. Počas uplynulých desiatich rokov skončil piaty na OH 2016, dvakrát ôsmy na MS (2013 a 2015) a na ME bol piaty (2016) a siedmy (2014). Na konte má dve strieborné medaily z univerziád (2011 a 2013). Informoval o tom web Slovenského atletického zväzu.