Atletika: Bechová-Romančuková vyhrala diaľku posledným pokusom

Toruň 5. marca (TASR) - Ukrajinka Maryna Bechová-Romančuková vyhrala v sobotu dramatickú súťaž diaľkárok na atletických halových majstrovstvách Európy v poľskej Toruni. Zlato získala až posledným pokusom dlhým 692 centimetrov, ktorý je zároveň svetovým výkonom roku.



Strieborná z MS v Dauhe 2019 prekonala o štyri centimetre úradujúcu majsterku sveta Malaiku Mihambová z Nemecka. Tá získala svoju prvú medailu v hale. Z bronzu sa tešila Khaddi Sagniová zo Švédska výkonom 675 m.



Španielsky bežec Oscar Husillos triumfoval na trati 400 metrov v čase 46,22 s. Vylepšil tak svoje umiestnenie spred dvoch rokov z Glasgowa. Husillos odštartoval najrýchlejšie a vo finiši tesne uhájil náskok pred dvojicou Holanďanov. Druhý skončil Tony van Diepen v čase 46,25 s, tretie miesto pripadlo Liemarvinovi Bonevaciovi za 46,30 s.



Štvorstovku žien podľa očakávania ovládla 21-ročná Holanďanka Femke Bolová. V letnej sezóne prevažne prekážkarka vylepšila svoj vlastný európsky výkon roku o stotinu sekundy na 50,63 s. Na vrcholnom podujatí získala Bolová prvú medailu. Striebro brala domáca bežkyňa Justyna Swieta-Ersetičová časom 51,41 s, tretia skončila Britka Jodie Williamsová (51,73 s).



Víťazkou behu na 1500 metrov sa s prehľadom stala Belgičanka Elise Vanderelstová v čase 4:18,44 min. Pre 23-ročnú bežkyňu to bol prvý cenný kov z významných podujatí. Ako druhá preťala cieľovú čiaru Britka Holly Archerová, ktorú rozhodcovia najprv diskvalifikovali za nedovolený fyzický kontakt so súperkou, no neskôr po posúdení situácie opäť vrátili do výsledkov. Tretie miesto pripadlo Nemke Hanne Kleinovej za 4:20,07.



Žrď žien vyhrala v osobnom rekorde 475 cm Švajčiarka Angelica Moserová. Druhú priečku obsadila Slovinka Tina Šutejová výkonom 470 cm, bronz získali dve pretekárky za výkon 465 cm - Holly Bradshawová z Veľkej Británie a Irina Žukovová z Bieloruska.







Halové majstrovstvá Európy v poľskej Toruni - finále:



muži



400 m: 1. Oscar Husillos (Šp.) 46,22 s, 2. Tony van Diepen (Hol.) 46,25, 3. Liemarvin Bonevacia (Hol.) 46,30, 4. Carl Bengström 46,42, 5. Jochem Dobber (Hol.) 46,82, 6. Luka Janežič (Slovin.) 47,22



ženy



400 m: 1. Femke Bolová (Hol.) 50,63 - európsky výkon roku, 2. Justyna Swieta-Ersetičová 51,41, 3. Jodie Williamsová (V. Brit.) 51,73, 4. Phil Healyová (Ír.) 51,94, 5. Lieke Klaverová 52,03, 6. Andrea Miklosová (Rum.) 52,10



1500 m: 1. Elise Vanderelstová (Belg.) 4:18,44 min, 2. Holly Archerová (V. Brit.) 4:19,91, 3. Hanna Kleinová (Nem.) 4:20,07, 4. Marta Perezová (Šp.) 4:20,39, 5. Esther Guerrerová (Šp.) 4:20,45, 6. Katie Snowdenová (V. Brit.) 4:21,81



diaľka: 1. Maryna Bechová-Romančuková (Ukr.) 692 cm - svetový výkon roku, 2. Malaika Mihambová (Nem.) 688, 3. Khaddi Sagniová (Švéd.) 675, 4. Nastassia Mirončyková-Ivanovová (Biel.) 672, 5. Larissa Iapichinová (Tal.) 659, 6. Laura Stratiová (Tal.) 657



žrď: 1. Angelica Moserová (Švajč.) 475, 2. Tina Šutejová (Slovin.) 470 cm, 3. Holly Bradshawová (V. Brit.) a Irina Žukovová (Biel.) obe 465, 5. Eleni-Klaudia Polaková (Gréc.) 465, 6. Wilma Murtová (Fín.) 455,