Bezeková sa po dvojročnej pauze vráti do súťažného diania v Trnave

Bratislava 11. augusta (TASR) - Slovenská šprintérka Alexandra Bezeková sa po dvoch rokoch vráti do súťažného diania. Po pauze zavinenej zdravotnými problémami sa predstaví 29. augusta na 73. slovenskom šampionáte v Trnave.



Členke ôsmej štafety na 4x400 metrov z ME 2018 v Berlíne objavili pred dvoma rokmi kalcifikát na pätnej kosti, pre ktorý musela dlhšie pauzovať. "Zdravotne som už v poriadku, momentálne však stále behám ešte objemy a špeciálne tempo. S trénerom Miškom sme výrazne predĺžili prípravné obdobie a v podstate sa už teraz cielene pripravujeme na halovú sezónu. Po dvojročnej absencii mi však súťažný kolotoč veľmi chýba, a preto som sa rozhodla, že sa predstavím na majstrovstvách Slovenska v Trnave a v pláne mám i finále slovenskej ligy 15. septembra v Košiciach. Mala by som štartovať v doplnkových disciplínach – v behu na 100 m a v štafete na 4 x 100 m," prezradila Bezeková v rozhovore na oficiálnom webe Slovenského atletického zväzu.



Trénovať začala už v januári a absolvovala aj sústredenie na Kanárskych ostrovoch. Prípravu jej však skomplikovala pandémia koronavírusu: "Aj ja som iba improvizovala – tak ako všetci v čase reštrikčných opatrení. Trénovala som v parku, v lese, posilňovala som len s vlastnou hmotnosťou, prípade s medicinbalmi a expandermi. Zmenu som však brala ako spestrenie prípravy. Koronakríza nebol dôvod posunu mojich plánovaných štartov."



Skorší návrat do súťažného diania jej zhatili komplikácie, keď ju trápil nerv pod jazvou, ktorá vznikla po operácii chodidla. "Pre rôzne obmedzenia v dôsledku koronavírusu som sa mesiace nevedela dostať na vyšetrenie, čo zapríčinilo zabrzdenie mojej prípravy. Preto sa posúvala nielen moja príprava, ale aj prvý štart na pretekoch. Nechceli sme však nič unáhliť," uviedla Bezeková na portáli saz.sk.