Atletika: Bolová na záver zariadila zlato pre holandskú štafetu 4x400

Nór Jakob Ingebrigtsen sa teší z obhajoby titulu majstra sveta v behu na 5 000 metrov na MS v atletike v Budapešti v nedeľu 27. augusta 2023. Foto: TASR/AP

MS v Budapešti - finálové výsledky záverečného 9. súťažného dňa:



Muži



5000 m: 1. Jakob Ingebrigtsen (Nór.) 13:11,30 min, 2. Mohamed Katir (Šp.) 13:11,44, 3. Jacob Krop (Keňa) 13:12,28, 4. Luis Grijalva (Guat.) 13:12,50, 5. Yomif Kejelcha 13:12,51, 6. Hagos Gebrhiwet (obaja Et.) 13:12,65, 7. Mohammed Ahmed (Kan.) 13:12,92, 8. Berihu Aregawi (Et.) 13:12,99, 9. Jimmy Gressier (Fr.) 13:17,20, 10. Ishmael Kipkurui (Keňa) 13:21,20



maratón: 1. Victor Kiplangat (Ug.) 2:08:53 h, 2. Maru Teferi (Izr.) 2:09:12, 3. Leul Gebresilase (Et.) 2:09:19, 4. Tebello Ramakongoana (Les.) 2:09:57, 5. Stephen Kissa (Ug.) 2:10:22, 6. Milkesa Mengesha (Et.) 2:10:43, 7. Hassan Chahdi (Fr.) 2:10:45, 8. Titus Kipruto (Keňa) 2:10:47, 9. John Hakizimana (Rwanda) 2:10:50, 10. Daniele Meucci (Tal.) 2:11:06



4x400 m mužov: 1. USA (Quincy Hall, Vernon Norwood, Justin Robinson, Rai Benjamin) 2:57,31 min - svetový výkon roka, 2. Francúzsko (Ludvy Vaillant, Gilles Biron, David Sombe, Téo Andant) 2:58,45, 3. Veľká Británia (Alex Haydock-Wilson, Charles Dobson, Lewis Davey, Rio Mitcham) 2:58,71, 4. Jamajka 2:59,34, 5. India 2:59,92, 6. Holandsko 3:00,40; 7. Taliansko 3:01,23, 8. Botswana - diskvalifikácia



oštep: 1. Níradž Čopra (India) 88,17 m, 2. Aršad Nadím (Pak.) 87,82, 3. Jakub Vadlejch (ČR) 86,67, 4. Julian Weber (Nem.) 85,79, 5. Kišore Džena (India) 84,77, 6. D.P. Manu (India) 84,14, 7. Oliver Helander (Fín.) 83,38, 8. Edis Matusevičius (Litva) 82,29, 9. Dawid Wegner (Poľ.) 80,75, 10. Ihab Abdelrahman (Eg.) 80,64







Ženy



800 m: 1. Mary Moraaová (Keňa) 1:56,03 min, 2. Keely Hodgkinsonová (V. Brit.) 1:56,34, 3. Athing Muová 1:56,61, 4. Raevyn Rogersová (obe USA) 1:57,45; 5. Jemma Reekieová (V. Brit.) 1:57,72, 6. Nia Akinsová (USA) 1:57,73, 7. Adelle Traceyová (Jam.) 1:58,41, 8. Halimah Nakaayiová (Uganda) 1:59,18



3000 m prek.: 1. Winfred Mutile Yaviová (Bahrajn) 8:54,29 min, 2. Beatrice Chepkoechová (Keňa) 8:58,98, 3. Faith Cherotichová (Keňa) 9:00,69, 4. Zerfe Wondemagegnová (Et.) 9:05,51, 5. Alice Finotová (Fr.) 9:06,15, 6. Maruša Mišmašová Zrimšeková (Slovin.) 9:06,37, 7. Peruth Chemutaiová (Uganda) 9:10,26, 8. Luiza Gegová (Alb.) 9:10,27, 9. Jackline Chepkoechová (Keňa) 9:14,72, 10. Marwa Bouzayaniová (Tun.) 9:15,07



4x400 m: 1. Holandsko (Eveline Saalbergová, Lieke Klaverová, Cathelijn Peetersová, Femke Bolová) 3:20,72 min - svetový výkon roka, 2. Jamajka (Candice McLeodová, Janieve Russellová, Nickisha Prycová, Stacey-Ann Williamsová) 3:20,88, 3. Veľká Británia (Laviai Nielsenová, Amber Anningová, Amarachi Pipiová, Nicole Yearginová) 3:21,04, 4. Kanada 3:22,42, 5. Belgicko 3:22,84, 6. Poľsko 3:24,93, 7. Taliansko 3:24,98, 8. Írsko 3:27,08, 9. Francúzsko 3:28,35



výška: 1. Jaroslava Mahučichová (Ukr.) 201 cm, 2. Eleanor Pattersonová 199, 3. Nicola Olyslagersová (obe Austr.) 199, 4. Morgan Laková (V. Brit.) 197, 5. Iryna Geraščenková (Ukr.) a Lamara Distinová (Jam.) obe po 194, 7. Angelina Topičová (Srb.) 194, 8. Christina Honselová (Nem.) 194, 9. Nadežda Dubovická (Kaz.) a Lia Apostolovská (Slovin.) obe po 190



Budapešť 28. augusta (TASR) - Holanďanka Femke Bolová získala v záverečnej disciplíne atletických MS v Budapešti svoje druhé zlato na podujatí, keď mohutným finišom zariadila prvenstvo pre svoj tím v štafete žien na 4x400 m. Nór Jakob Ingebrigtsen obhájil v nedeľu titul v behu na 5000 m časom 13:11,30 min.Šampiónka v behu na 400 m prek. Bolová tesne pred cieľovou čiarou predstihla štafetu Jamajky i Veľkej Británie. Štvorica Eveline Saalbergová, Lieke Klaverová, Cathelijn Peetersová a Bolová zaznamenala svetový výkon roka 3:20,72 min. Bolová si vynahradila svoj výpadok z miešanej štafety, v ktorej tesne pred cieľom spadla a hoci sa postavila a prišla do cieľa na medailovej pozícii, na zemi zabudla kolík a Holanďanov museli diskvalifikovať. Druhé Jamajčanky si zapísali čas 3:20,88, tretie Britky 3:21,04. Vo finále neštartovali hlavné favoritky na zlato Američanky, ktoré diskvalifikovali v rozbehu pre zlú odovzdávku.V rovnakej disciplíne mužov suverénnym spôsobom zvíťazili americkí šprintéri. Kvarteto Quincy Hall, Vernon Norwood, Justin Robinson a Rai Benjamin zabehlo svetový výkon roka 2:57,31 min. Druhí skončili Francúzi v národnom rekorde 2:58,45. Po bronz si dobehli Briti v čase 2:58,71.Ingebrigtsen zdolal v špurte o 14 stotín sekundy Španiela Mohameda Katira. Tretí dobehol Keňan Jacob Krop časom 13:12,28. Nór mal v Budapešti ambíciu získať náročné double, no napokon odchádza zo šampionátu s rovnakou bilanciu ako pred rokom z Eugene - so striebrom na 1500 m a zlatom na 5000 m. Bronzový spred roka na 1500 m Katir mal dobrý finiš, no Ingebrigtsen ho dokázal na cieľovej šachovnici predstihnúť, keď zaznamenal svoje sezónne maximum.Úradujúci olympijský šampión v hode oštepom Níradž Čopra z Indie si v Budapešti vybojoval prvý titul majstra sveta. Jeho víťazný hod mal hodnotu 88,17 m. Stal sa vôbec prvým šampiónom na MS z Ázie v tejto disciplíne, už pred rokom v Eugene skončil na striebornej pozícii. Striebro získal hodom dlhým 87,82 m Aršad Nadím a pre Pakistan vybojoval vôbec prvú medailu v akejkoľvek disciplíne. Bronzový skončil Čech Jakub Vadlejch (86,67), ktorý pridal na konto tretí cenný kov z MS, k striebru druhý bronz.Víťazom maratónu sa stal Uganďan Victor Kiplangat. Rozhodujúci útok podnikol zhruba päť kilometrov pred cieľom a zaznamenal čas 2:08:53 h. Striebro vybojoval Maru Teferi reprezentujúci Izrael (2:09:12), bronz získal Etiópčan Leul Gebresilase (2:09:19). Kiplangat sa stal druhým majstrom sveta z Ugandy. Nadviazal na Stephena Kiproticha, ktorý presne pred desiatimi rokmi triumfoval v Moskve, rok po zisku zlata na olympiáde v Londýne. Dvadsaťtriročný Kiplangat získal prvú medailu na vrcholnom podujatí, doteraz jeho najväčším úspechom bolo prvenstvo pred rokom v maratóne na Hrách Commonwealthu v Birminghame. Strieborný Teferi predstihol unaveného Gebresilaseho až tesne pred cieľom.Súťaž v skoku do výšky žien vyhrala Ukrajinka Jaroslava Mahučichová, ktorá ako jediná prekonala latku vo výške 201 cm. Na stupňoch víťazov ju doplnili dve Austrálčanky s výkonom 199, striebro získala obhajkyňa titulu Eleanor Pattersonová a bronz strieborná z olympiády v Tokiu Nicola Olyslagersová. Mahučichová získala prvú zlatú medailu z podujatia najvyššej úrovne. Dosiaľ mala v zbierke dve striebra z MS a bronz z Tokia. Titul už dokázala vybojovať pred rokom na halových MS v Belehrade i na ME v Mníchove.Keňanka Mary Moraaová triumfovala v behu na 800 m v novom osobnom rekorde 1:56,03 min. Do zbierky pridala druhý cenný kov z MS, na minuloročnom šampionáte v Eugene dobehla na bronzovej pozícii. Striebro získala rovnako ako pred rokom Britka Keely Hodgkinsonová, tentokrát v čase 1:56,34. Iba s treťou priečkou sa musela uspokojiť obhajkyňa titulu a úradujúca olympijská šampiónka Athing Muová z USA (1:56,61).Víťazkou behu na 3000 m prek. sa stala Winfred Mutile Yaviová reprezentujúca Bahrajn. Cieľom prebehla vo svetovom výkone roka 8:54,29 min. Väčšinu pretekov udávala tempo Keňanka Beatrice Chepkoechová, no na záverečnom okruhu na víťazku nestačila a skončila s odstupom druhá za 8:58,98. Bronz získala Keňanka Faith Cherotichová výkonom 9:00,69.