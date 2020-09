Atletika: Bolt vyzval k solidarite v boji proti rasizmu a diskrimináci

Berlín 30. septembra (TASR) - Najlepší šprintér storočia Jamajčan Usain Bolt sa v rozhovore pre nemecký týždenník Sport Bild verejne postavil za protestné hnutie Black Lives Matter a vyzval k solidarite v boji proti rasizmu a diskriminácii.



"Som černoch z Jamajky a som na to hrdý. Rodičia ma vychovali tak, aby som rešpektoval všetkých bez ohľadu na to, akí sú alebo odkiaľ pochádzajú. Musíme sa spojiť, aby sme vytvorili lepší svet pre naše deti. Z celého srdca verím, že sa to podarí," povedal držiteľ svetových rekordov v behu na 100 a 200 metrov.



Hnutie Black Lives Matter vzniklo v reakcii na policajné násilie proti občanom tmavej pleti v USA.