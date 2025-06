Černý a Burzalová útočili v La Coruni na svoje osobné rekordy

La Coruna 9. júna (TASR) – Slovenskí chodci Dominik Černý a Hana Burzalová sa na 38. ročníku prestížneho medzinárodného mítingu Grand Premio Internacional Cantones – Trofeo Sergio Vázquez v španielskej La Coruni predstavili vo výbornej forme a atakovali svoje osobné rekordy na trati 20 km. Inforomoval o tom web atletika.sk.



Dvadsaťsedemročný olympionik z Paríža 2024 Dominik Černý obsadil v konkurencii 83 pretekárov 28. miesto s časom 1:20:41 h, čo je jeho druhý najlepší výkon v kariére. Zverenec trénera Romana Benčíka vylepšil svoj sezónny maximálny čas o takmer štyri minúty, no priznal, že mal ambíciu dostať sa pod hranicu 1:20 h.



„Začal som odvážne, prvú desiatku som držal tempo medzi 3:58 až 4:03 min/km. Všetko išlo podľa plánu, no v tretej päťkilometrovej časti ma zastavili žalúdočné problémy,“ uviedol Černý po pretekoch. „Musel som spomaliť na tempo 4:04–4:06 min/km, aby som sa vyhol zhoršeniu zdravotného stavu. Mrzí ma, že mi nesadla občerstvovačka, lebo forma bola dobrá a limit pod 1:20 h bol reálny.“ Víťazom pretekov sa stal japonský svetový rekordér a obhajca prvenstva Tošikazu Jamaniši časom 1:18:15 h.



Medzi ženami obsadila 24-ročná Hana Burzalová 28. priečku s časom 1:32:39 h. Tento výkon predstavuje jej tretí najlepší čas v kariére, hoci zaostala o 51 sekúnd za osobným rekordom z májových ME družstiev v Poděbradoch. Na trati mala v polovici medzičas 46:30 min „Výkon nebol ideálny, no ani katastrofálny. Dúfala som v lepší čas, no dnes som sa necítila úplne vo forme. Verím, že pri lepších pocitoch môžem zaútočiť na osobný rekord,“ zhodnotila Burzalová.



Z prvenstva sa tešila domáca favoritka María Pérezová, olympijská víťazka z Paríža 2024 v miešanej maratónskej štafete, ktorá triumfovala časom 1:27:22 h pred Mexičankou Alegnou Gonzálezovou (1:27:32) a Číňankou Li Pcheng (1:27:45).