Coleman opäť vynechal dopingovú kontrolu, hrozí mu dvojročný trest

Los Angeles 17. júna (TASR) – Americký šprintér Christian Coleman zmeškal dopingovú kontrolu a opäť mu za to hrozí trest. Úradujúci majster sveta v behu na 100 metrov sa na twitteri priznal, že k vynechaniu dopingového testu prišlo 9. decembra minulého roka. Ak by sa potvrdilo jeho previnenie, hrozí mu dvojročný zákaz činnosti a tým pádom aj neúčasť na OH v Tokiu, informovala agentúra AFP.



Najrýchlejší muž planéty v minulosti čelil obvineniu, že v priebehu dvanástich mesiacov mal zmeškať tri dopingové kontroly. Americká antidopingová agentúra vtedy uviedla, že Coleman nesplnil povinnosť informovať o svojej polohe za účelom vykonania kontroly.



Podľa antidopingových pravidiel musia atléti uviesť s 90-dňovým predstihom čas a miesto, kde môžu komisári vykonať námatkovú mimosúťažnú kontrolu. V prípade, že športovec danú povinnosť nesplní, musí čeliť tým istým dôsledkom ako v prípade pozitívneho nálezu. Napokon ho však Americká antidopingová agentúra zbavila dopingových podozrení, keď uznala, že sa Coleman technicky nijako neprevinil.