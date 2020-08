Zapletalová siahla po ďalšom rekorde

Ostrava 22. augusta (TASR) - Talentovaná slovenská atlétka Emma Zapletalová pokračuje v rekordnom ťažení. Po troch národných maximách na 400 m prekážok sa do rekordných listín zapísala aj na dvojstovke. Na českom tímovom šampionáte v Ostrave dosiahla čas 23,45 sekundy, o 25 stotín rýchlejší, ako bol doterajší slovenský rekord do 23 rokov Lenky Kršákovej z 11. mája 2013 v Banskej Bystrici. Informovala o tom oficiálna webová stránka Slovenského atletického zväzu.



Zverenka Petra Žňavu v ŠK ŠOG Nitra, ktorá skončila druhá za Nikolou Bendovou (23,21), si svoj osobný rekord zlepšila o 56 stotín. V historických slovenských tabuľkách žien sú od 20-ročnej Zapletalovej lepšie už len Lucia Ivanová (23,06) a Alexandra Bezeková (23,44). „Takéto výrazné zlepšenie osobného rekordu sme s trénerom absolútne nečakali. Obaja sme z môjho výkonu veľmi prekvapení,“ uviedla Zapletalová pre atletika.sk. Peter Žňava tiež nenachádzal slová: „Čo k tomu dodať? Priznám sa: čas ma veľmi prekvapil.“



Zapletalová ešte pred rekordnou dvojstovkou vyhrala beh na 400 m v osobnom rekorde 52,54 sekundy. Z doterajšieho svojho maxima z 2. kola slovenskej ligy v Košiciach 25. júla skresala rovné tri desatiny. „Prvých tristo metrov sa mi bežalo super, preteky boli sviežo rozbehnuté,“ komentovala Zapletalová víťaznú štvorstovku. „Žiaľ, v závere mi už chýbali sily, nedokázala som udržať tempo. Napriek tomu mám z výkonu a nového osobáku radosť. Či mám ešte nejaké rezervy? To nedokážem povedať…“