Diack priznal, že kryl doping Rusov

Paríž 11. júna (TASR) – Bývalý prezident Medzinárodnej asociácie atletických federácií IAAF (dnes Svetová atletika) Lamine Diack na súde priznal, že odkladal disciplinárne konania ruských atlétov, ktorí mali pozitívne dopingové nálezy. Chcel tak zaistiť organizácii financie od sponzorov.



Osemdesiatsedemročný funkcionár zo Senegalu čelí obvineniam z korupcie a sprenevery a ak ho uznajú za vinného, hrozí mu až desať rokov väzenia. Proces odštartoval v pondelok a má trvať šesť dní. Pôvodne sa začal už v januári, no ďalšie pojednávania odložili až na jún. Súd tak vyhovel žiadosti obžaloby, ktorá s oneskorením dostala zo Senegalu dôležité dôkazové materiály, o ktoré žiadala už v roku 2016.



Diack prvýkrát vypovedal až dnes a priznal, že zakrýval dopingové prípady ruských atlétov a dával inštrukcie, aby sa riešili tak, že nevznikne škandál. Ten by podľa neho prerušil rokovania s ruským sponzorom a poškodil majstrovstvá sveta v roku 2013, ktoré sa konali v Moskve.



Diack preto nariadil, aby dopingové procesy s Rusmi rozložili na dlhší čas, pričom viackrát zdôraznil, že jeho prvoradý záujem bol zabezpečiť dlhodobú finančnú stabilitu IAAF, vrátane podpisu sponzorskej zmluvy s ruskou bankou VTB. "Bolo to nevyhnutné a preto som bol pripravený urobiť kompromisy. Finančné zdravie pred všetkým," citovala ho agentúra AP.



Podľa obžaloby však robil oveľa viac a bol hlavnou postavou korupčnej schémy, v ktorej ruskí atléti platili milióny dolárov za krytie ich dopingu. Vďaka tomu sa mohli zúčastniť na olympijských hrách v Londýne 2012 aj ďalších podujatiach.



Diack pôsobil na čele IAAF šestnásť rokov, odstúpil po prevalení dopingového škandálu v roku 2015. Neskôr ho vo Francúzsku zatkli a obvinili z korupcie, prania špinavých peňazí a porušenia povinností. Podľa vyšetrovateľov priamo či nepriamo prijal 3,45 milióna eur za krytie Rusov.



Súčasťou obžaloby je aj zneužitie sponzorských platieb z Ruska pri prezidentskej kampani v jeho rodnom Senegale. Ako odplatu mal Diack spomaliť vyšetrovanie ruského dopingu.



Žaloba tiež tvrdí, že Lamine umožnil svojmu synovi Papovi Massatovi Diackovi spreneveriť sponzorské peniaze pre IAAF od ruskej banky VTB, čínskej ropnej spoločnosti Sinopec a televízie CCTV a kórejského Samsungu. Jeho syna súdia v neprítomnosti, keďže v roku 2015 utiekol do Senegalu.



Za korupciu sa pred súd postavil aj Diackov právnik a poradca Habib Cisse a lekár Gabriel Dolle, ktorý mal prehliadať pozitívne dopingové testy. Obžalobu podali aj na dvoch ruských predstaviteľov. Bývalý pokladník IAAF Valentin Blachničev a tréner vytrvalostných disciplín Alexej Melnikov sa však zrejme vyhnú súdu, keďže Rusko svojich občanov nevydáva na trestné stíhanie do zahraničia.