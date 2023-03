Dištanc ruského zväzu pre doping sa skončil

Lausanne 23. marca (TASR) - Vedenie Svetovej atletiky ukončilo suspendáciu Ruského atletického zväzu pre sériu dopingových previnení. Rusi by tak mohli štartovať na vrcholných podujatiach pod národnou vlajkou, zákaz však naďalej platí pre ruskú inváziu na Ukrajinu.



Ruský atletický zväz dostal dištanc v roku 2015. Rusi následne mohli štartovať na šampionátoch i mítingoch iba so štatútom Autorizovaného neutrálneho atléta. Ruský zväz sa ocitol vo finančných problémoch a niekoľkokrát zmenil vedenie. V roku 2022 nastúpila do čela organizácie olympijská šampiónka zo Sydney 2000 v behu na 400 m prek. Irina Privalovová a pod jej vedením prišlo k prijatiu plánu boja proti dopingu, ktorý Svetová atletika schválila.