Dömötör obsadil v Lausanne siedmu pozíciu v behu na 400 m prek.

Autor TASR
Lausanne 20. augusta (TASR) - Slovenský atlét Patrik Dömötör obsadil na stredajšom mítingu Diamantovej ligy (DL) vo švajčiarskom Lausanne siedmu priečku v behu na 400 m prek. Zaznamenal čas 50,20 s a za víťazným Ezekielom Nathanielom z Nigérie zaostal o 2,12 s. Preteky sa konali mimo bodovania DL.
Dvadsaťštyriročný Dömötör štartoval na podujatí najprestížnejšieho atletického seriálu len druhýkrát v kariére. Premiéru si pripísal na sobotňajšom mítingu v poľskom Chorzówe, kde skončil ôsmy (49,47 s). Jeho osobný rekord je 48,94 s a zabehol ho na nedávnej „péteeske“ v Banskej Bystrici.
Diamantová liga - míting v Lausanne:
Muži
400 m prek. (mimo DL): 1. Ezekiel Nathaniel (Nígéria) 48,08 s, 2. Trevor Bassitt (USA) 48,14, 3. Matic Ian Guček (Slovin.) 49,23,... 7. Patrik DÖMÖTÖR (SR) 50,20
