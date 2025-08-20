Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Dömötör obsadil v Lausanne siedmu pozíciu v behu na 400 m prek.

Na snímke slovenský reprezentant v behu na 400 metrov cez prekážky Patrik Dömötör. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Dvadsaťštyriročný Dömötör štartoval na podujatí najprestížnejšieho atletického seriálu len druhýkrát v kariére.

Autor TASR
Lausanne 20. augusta (TASR) - Slovenský atlét Patrik Dömötör obsadil na stredajšom mítingu Diamantovej ligy (DL) vo švajčiarskom Lausanne siedmu priečku v behu na 400 m prek. Zaznamenal čas 50,20 s a za víťazným Ezekielom Nathanielom z Nigérie zaostal o 2,12 s. Preteky sa konali mimo bodovania DL.

Dvadsaťštyriročný Dömötör štartoval na podujatí najprestížnejšieho atletického seriálu len druhýkrát v kariére. Premiéru si pripísal na sobotňajšom mítingu v poľskom Chorzówe, kde skončil ôsmy (49,47 s). Jeho osobný rekord je 48,94 s a zabehol ho na nedávnej „péteeske“ v Banskej Bystrici.



Diamantová liga - míting v Lausanne:

Muži

400 m prek. (mimo DL): 1. Ezekiel Nathaniel (Nígéria) 48,08 s, 2. Trevor Bassitt (USA) 48,14, 3. Matic Ian Guček (Slovin.) 49,23,... 7. Patrik DÖMÖTÖR (SR) 50,20
.

