Gajanová bola prvá v doplnkovom behu na 800 m v Lausanne
Lausanne 20. augusta (TASR) - Slovenská atlétka Gabriela Gajanová obsadila na stredajšom mítingu Diamantovej ligy (DL) vo švajčiarskom Lausanne prvé miesto v B-behu na 800 metrov. V konkurencii jedenástich pretekárok dosiahla čas 2:00,03 min. Preteky sa konali v predprograme a boli mimo bodovania DL.
Dvadsaťpäťročná Gajanová sa predstavila v tomto ročníku najprestížnejšieho atletického seriálu druhýkrát, celkovo v DL zaznamenala jubilejný desiaty štart. V Lausanne si napravila chuť po sobotňajšej 11. priečke z Chorzówa, kde zabehla čas 2:01,17.
Diamantová liga - míting v Lausanne:
Ženy
800 m (B-beh): 1. Gabriela GAJANOVÁ (SR) 2:00,03 min., 2. Daniela Garciová (Šp.) 2:00,23, 3. Charlotte Pizzová (Fr.) 2:00,28
