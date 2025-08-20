Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 20. august 2025
< sekcia Šport

Gajanová bola prvá v doplnkovom behu na 800 m v Lausanne

.
Na snímke slovenská reprezentantka v behu na 800 metrov Gabriela Gajanová. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Dvadsaťpäťročná Gajanová sa predstavila v tomto ročníku najprestížnejšieho atletického seriálu druhýkrát, celkovo v DL zaznamenala jubilejný desiaty štart.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Lausanne 20. augusta (TASR) - Slovenská atlétka Gabriela Gajanová obsadila na stredajšom mítingu Diamantovej ligy (DL) vo švajčiarskom Lausanne prvé miesto v B-behu na 800 metrov. V konkurencii jedenástich pretekárok dosiahla čas 2:00,03 min. Preteky sa konali v predprograme a boli mimo bodovania DL.

Dvadsaťpäťročná Gajanová sa predstavila v tomto ročníku najprestížnejšieho atletického seriálu druhýkrát, celkovo v DL zaznamenala jubilejný desiaty štart. V Lausanne si napravila chuť po sobotňajšej 11. priečke z Chorzówa, kde zabehla čas 2:01,17.



Diamantová liga - míting v Lausanne:

Ženy

800 m (B-beh): 1. Gabriela GAJANOVÁ (SR) 2:00,03 min., 2. Daniela Garciová (Šp.) 2:00,23, 3. Charlotte Pizzová (Fr.) 2:00,28
.

Neprehliadnite

Spúšťajú monitoring početnosti medveďa hnedého na území Slovenska

VIDEO: TRAGÉDIA V BRATISLAVE: Pri požiari bytu zomreli dve deti

Hejková pokračuje v USK Praha ako hlavná tímová poradkyňa

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 91 rokov zomrel slovenský herec Oldo Hlaváček