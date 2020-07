Na Inspiration Games zaujal Kendricks ale aj Lyles

Exhibičný míting Diamantovej ligy – Inspiration Games v Zürichu:



Muži

100 yardov:

1. Andre de Grasse (Kan.) 9,68 s.

2. Jimmy Vicaut (Fr.) 9,72

3. Omar McLeod (Jam.) 9,87



200 metrov

1. Christophe Lemaitre (Fr.) 20,65

2. Churandy Martina (Hol.) 20,81



Trojskok

1. Pedro Pablo Pichardo (Portug.) 17,40 m.

2. Christian Taylor 17,27

3. Omar Craddock (obaja USA) 17,04



Žrď.

1. Sam Kendricks (USA) 581 cm

2. Piotr Lisek (Poľ.) 566

3. Valentin Lavillenie (Fr.) bez platného pokusu



Ženy

150 m

1. Allyson Felixová (USA) 16,81 s.

2. Shaunae Millerová-Uibová (Bah.) 17,15

3. Mujinga Kambundjiová (Švajč.) 17,28



Žrď

1. Sandi Morrisová (USA) 466 cm

2. Angelica Bengtssonová (Švéd.) 446

3. Katerini Stefanidiová (Gr.) bez platného pokusu

Zürich 10. júla (TASR) – Pod hlavičkou Diamantovej ligy sa včera v Zürichu konali atletické exhibičné Inspiration Games. Okrem tradičného švajčiarskeho dejiska prestížneho mítingu sa súťažilo na diaľku dokopy v siedmich rôznych mestách. Päť z nich bolo v Európe, dve v USA.Jedinou súťažou, pri ktorej atléti bojovali bok po boku, bol beh na 100 yardov vo floridskom Bradentone. Zvíťazil v nej trojnásobný medailista z OH 2016 Andre de Grasse z Kanady v čase 9,68 s. Vzhľadom na podmienky predviedol veľmi kvalitnú súťaž trojlístok trojskokanov. Všetci prekonali hranicu 17 metrov, najďalej skočil v Lisabone Pedro Pablo Pichardo 17,40.Úradujúci majster sveta v skoku o žrdi Sam Kendricks prekonal v Bradentone latku v solídnej výške 581 cm. Naopak, úradujúca olympijská šampiónka Katerini Stefanidiová nemala svoj deň a nedokázala zdolať ani základnú výšku 446 centimetrov. Vyhrala Američanka Sandi Morrisová výkonom 466. Skvelú formu mal ukázať na trati 200 metrov úradujúci majster sveta Noah Lyles z USA, no na štadióne v Bradentone napokon omylom bežal nesprávnu dĺžku, len 185 m. Jeho výsledný čas 18,90 sekundy sa tak ako fenomenálny svetový rekord do histórie zapísať nemôže.Seriál podujatí Diamantovej ligy by mal pokračovať už štandardným mítingom na jednom mieste 14. augusta v Monaku. V tejto sezóne sa nebudú udeľovať žiadne body do rebríčka a nebude sa konať ani tradičné finále.