Volko sa predstaví na mítingu v Dauhe: Veľmi sa teším

Bratislava 6. mája (TASR) - Slovenský šprintér Ján Volko nezačne olympijskú sezónu v nižšej českej tímovej súťaži 11. mája, ale už o deň skôr na mítingu prestížnej Diamantovej ligy v katarskej Dauhe. Jeho meno figuruje v štartovej listine behu na 200 metrov. Informovali o tom portál atletika.sk a Top Athletics.



"Využil som nečakanú pozvánku, preto absolvujem premiéru v sezóne 10. mája na Diamantovej lige v Dauhe. Takáto možnosť sa neodmieta, avšak súťažiť hneď v úvode sezóny nebude jednoduché. Som pripravený predviesť čo najlepší výkon. Nedávne sústredenie v Španielsku mi vyšlo, pozitívnu energiu mi dodal i rekordný počet detí na prvom kole Čokoládovej tretry na Mladej garde v Bratislave. Na takýto úvod do olympijskej sezóny sa veľmi teším," uviedol Volko pre Top Athletics.



Dvadsaťsedemročný šprintér z klubu Naša atletika bude mať v lete roku 2024 dva vrcholy. V júni ho čakajú ME v Ríme, kde už má istú účasť a v auguste OH v Paríži, kam ešte miestenku nemá istú, ale verí, že po tokijskej olympiáde v roku 2021 bude štartovať i na parížskych hrách.



Pre Volka bude štart na DL v Dauhe len druhý v tomto prestížnom seriáli v kariére. Premiéru mal v "covidovom" roku 2020 v Bruseli, kde na 200 m skončil druhý časom 20,81 s. Predstihol ho vtedy iba Talian Eseosa Desalu (20,39). V roku 2020 sa však Diamantová liga pre celosvetovú pandémiu neuskutočnila v klasickom formáte.