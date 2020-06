Bežec Warholm prepísal svetový rekord, Duplantis zdolal Lavillenieho

Exhibičný míting Diamantovej ligy v Osle:



muži - 1000 m: 1. Filip Ingebrigtsen (Nór.) 2:16:46 min - národný rekord



2000 m: 1. Jakob Ingebrigtsen (Nór.) 4:50:01 min - európsky rekord, 2. Henrik Ingebrigtsen 4:53,72, 3. Filip Ingebrigtsen 4:56:91,



300 m prek.: 1. Karsten Warholm (Nór.) 33,78 s - svetový rekord







Žrď: 1. Armand Duplantis (Švéd.) 586 cm, 2. Renaud Lavillenie (Fr.) 581, 3. Pal Haugen Lillefosse (Nór.) 561



Disk: 1. Daniel Stahl 65,92 m, 2. Simon Pettersson (obaja Švéd.) 64,54, 3. Ola Stunes Isene (Nór.) 61,85

Oslo 11. júna (TASR) - Nórsky bežec Karsten Warholm zabehol svetový rekord 33,78 sekundy v netradičnej atletickej disciplíne na trati 300 m prekážok. Doteraz najlepší čas histórie pokoril o sedem desatín v sólobehu na exhibičnom mítingu Diamantovej ligy v Osle.Predchádzajúci najlepší historický čas pod holým nebom v tejto disciplíne držal Brit Chris Rawlinson z roku 2002 a mal hodnotu 34,48. Podujatie v nórskej metropole pod názvom Impossible Games sa konalo pre pandémiu koronavírusu za prísnych bezpečnostných opatrení pred prázdnym hľadiskom, no v atraktívnom formáte a s viacerými zaujímavými súbojmi.Aj ďalšia výrazná osobnosť nórskej atletiky prepísala štatistiky v menej frekventovanej disciplíne, Jakob Ingebrigtsen vylepšil európsky rekord na 2000 metrov na 4:50:01 min. V tandeme so svojimi dvoma bratmi Henrikom a Filipom tak prekonal na diaľku úradujúceho majstra sveta v behu na 1500 metrov Timothyho Cheruiyota, ktorý doma v Keni na štadióne v Nairobi v rovnakom čase neprekonal päťminútovú hranicu.Medzi ďalšie lákadlá podujatia patrilo aj súperenie popredných žrdkárov na diaľku. Úradujúci svetový rekordér Armand Duplantis priamo na štadióne v Osle dosiahol výkon 586 cm, kým Francúz Renaud Lavillenie na svojej záhrade v Clermont-Ferrande prekonal iba latku vo výške 581.V dobrej forme sa prezentovali švédski diskári. Úradujúci svetový šampión Daniel Stahl zvíťazil výkonom 65,92 m, no Simon Pettersson sa predviedol ako jeho zdatný súper, keď hodil 64,54.Podujatie v nórskej metropole pod názvom Impossible Games sa konalo pre pandémiu koronavírusu za prísnych bezpečnostných opatrení pred prázdnym hľadiskom, no v atraktívnom formáte a s viacerými zaujímavými súbojmi. Seriál Diamantovej ligy má na programe prvý štandardný míting 14. augusta v Monaku.