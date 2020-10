Dudinská päťdesiatka by sa mala konať napriek opatreniam

Bratislava 14. októbra (TASR) - Chodecké podujatie Dudinská päťdesiatka by sa mal uskutočniť napriek opatreniam proti šíreniu koronavírusu. Matej Tóth by tak mal mať šancu splniť limit (3:50 h) na budúcoročné olympijské hry v Tokiu. Informoval o tom web Slovenského atletického zväzu (SAZ).



"Intenzívne sme komunikovali s relevantnými inštitúciami, aby sme sa uistili, za akých podmienok môžeme v súčasnej situácii preteky usporiadať. Keďže pre hromadné podujatia, vrátane športových, stále platí nariadenie z 30. septembra, čo nám potvrdil aj hlavný hygienik Ján Mikas, vieme splniť všetky jeho podmienky," informoval prezident SAZ Peter Korčok na stredajšom zasadnutí novovzniknutej pandemickej komisie, ktorej konštituovanie avizoval už v nedeľu na valnom zhromaždení SAZ vo svojom predvolebnom programe.



V praxi to znamená, že 39. ročník Dudinskej päťdesiatky sa uskutoční s 50 účastníkmi vrátane pretekárov, trénerov, rozhodcov, časomeračov a ďalšieho personálu. Všetci však musia disponovať negatívnym výsledkom PCR testu alebo certifikovaného antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín. "Vďaka za aktívnu pomoc a ústretovosť pri riešení situácie okolo Dudinskej päťdesiatky patrí štátnemu tajomníkovi pre šport Ivanovi Husárovi, poslankyni Márii Šofranko i hlavnému hygienikovi pánovi Mikasovi," podotkol šéftréner SAZ Martin Pupiš.



V predbežnej štartovej listine pretekov na 50 km je momentálne 15 mužov, okrem olympijského víťaza z Ria de Janeiro 2016 Mateja Tótha napríklad aj dvojnásobný víťaz Dudinskej päťdesiatky (2017, 2019) Nór Havard Haukenes, špičkoví Poliaci na čele s Rafalom Sikorom, výborný Andres Chocho z Ekvádoru, Ír Alex Wright či Karl Junghanns z Nemecka.