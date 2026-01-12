Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 12. január 2026Meniny má Ernest
< sekcia Šport

Ďurec časom 28:34 min zabehol slovenský rekord na 10 km na ceste

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Dušan Hein

Ďurec prekonal svoj osobný rekord o 39 sekúnd.

Autor TASR
Valencia 12. januára (TASR) - Slovenský atlét Peter Ďurec zlepšil národný rekord v behu na 10 km na ceste, keď v nedeľu vo Valencii dosiahol čas 28:34 min. Po vyše 20 rokoch tak zlepšil výkon Miroslava Vanka 28:37 min z roku 2005 z Drážďan.

Ďurec prekonal svoj osobný rekord o 39 sekúnd. „Nedúfal som v takýto čas. Trénoval som v tomto zimnom počasí, aké vládne doma. Hovoril som si, že ak to bude pod 29 minút, tak budem spokojný,” uviedol podľa atletika.sk.
.

Neprehliadnite

Hráči z NHL prídu, potvrdil Tardif po generálke haly v Miláne

M. JANÍK: Choroba pažeráka je častá, no veľa ľudí nevie, že ju má

OBRAZOM: Tieto osobnosti boli ocenené štátnymi vyznamenaniami

OTESTUJTE SA: Ako dobre poznáte extrémy prírody?