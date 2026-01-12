< sekcia Šport
Ďurec časom 28:34 min zabehol slovenský rekord na 10 km na ceste
Ďurec prekonal svoj osobný rekord o 39 sekúnd.
Autor TASR
Valencia 12. januára (TASR) - Slovenský atlét Peter Ďurec zlepšil národný rekord v behu na 10 km na ceste, keď v nedeľu vo Valencii dosiahol čas 28:34 min. Po vyše 20 rokoch tak zlepšil výkon Miroslava Vanka 28:37 min z roku 2005 z Drážďan.
Ďurec prekonal svoj osobný rekord o 39 sekúnd. „Nedúfal som v takýto čas. Trénoval som v tomto zimnom počasí, aké vládne doma. Hovoril som si, že ak to bude pod 29 minút, tak budem spokojný,” uviedol podľa atletika.sk.
Ďurec prekonal svoj osobný rekord o 39 sekúnd. „Nedúfal som v takýto čas. Trénoval som v tomto zimnom počasí, aké vládne doma. Hovoril som si, že ak to bude pod 29 minút, tak budem spokojný,” uviedol podľa atletika.sk.