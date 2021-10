Dvojnásobná olympijská víťazka Semenyaová pracuje na memoároch

New York 5. októbra (TASR) - Dvojnásobná olympijská šampiónka v behu na 800 metrov Caster Semenyaová prezradila, že píše memoáre. V knižnej podobe by mali vyjsť už čoskoro. Konkrétny dátum vydania knihy „Silence All the Noise" nie je zatiaľ známy.



Juhoafrická strednotratiarka opisuje v knihe svoje zážitky z atletických oválov ako aj skúsenosti ženy, ktorá má prirodzene vysokú hladinu testosterónu a musí bojovať o právo štartovať na podujatiach. „Môj život je o trápeniach, ale väčšinou je plný radosti. Cez môj príklad by som chcela vzdelávať, objasňovať a informovať o tom, ako svet môže prijímať tých, ktorí sa narodili iní," uviedla Semenyaová podľa agentúry AP.



Tridsaťročná atlétka nemohla na tohtoročných OH v Tokiu obhajovať zlato na osemstovke. Svetová atletika totiž prijala pravidlo, ktoré umožňuje štartovať na tratiach v dĺžke od 400 m do jednej míle atlétkam s vysokou hladinou testosterónu iba po absolvovaní hormonálnej liečby. Semenyaová to odmietla a rozhodla sa pokračovať v kariére na dlhších tratiach.