Halové MS v Nan-ťingu preložili na rok 2021, dôvodom je koronavírus

Peking 29. januára (TASR) – Tohtoročné halové majstrovstvá sveta v atletike v čínskom Nan-ťingu sa neuskutočnia. Svetová atletika sa rozhodla odložiť konanie šampionátu na marec 2021, dôvodom je pretrvávajúce zdravotné riziko, predstavujúce koronavírus.



"Vieme, že čínske úrady robia maximum, no z ohľadu na atlétov, členov našej federácie i našich partnerov sme museli reagovať na vzniknutú situáciu," uviedli predstavitelia Svetovej atletiky, vychádzajúci aj z odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie(WHO).



Autority priznali, že existoval aj plán zmeniť dejisko šampionátu, z dôvodu rizika šírenia vírusu sa napokon rozhodli preložiť termín. Hostiteľským mestom by mal byť teda i v budúcom roku Nan-ťing. "Zaslúži si to za doterajšie úsilie pri príprave šampionátu," uviedla Svetová atletika.