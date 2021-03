Program disciplín halových majstrovstiev Európy v poľskej Toruni so slovenskou účasťou (4.-7. marca):



piatok 5. marca



10.13: 400 m muži rozbehy (Š. BUJNA, M. KUČERA)



11.22: 400 m ženy rozbehy (I. PUTALOVÁ)



19.10: 400 m muži semifinále



19.33: 400 m ženy semifinále







sobota 6. marca



10.18: 60 m muži rozbehy (J. VOLKO, T. MATUŠČÁK)



12.10: 60 m prek. rozbehy (S. ŠKVARKOVÁ)



13.50: 60 m muži semifinále



20.10: 400 m muži finále



20.25: 400 m ženy finále



20.58: 60 m muži finále







nedeľa 7. marca



10.18: 60 m ženy rozbehy (M. WEIGERTOVÁ)



12.40: 60 m ženy semifinále



13.30: 60 m prek. semifinále



17.15: 60 m prek. ženy finále



18.46: 60 m ženy finále



Toruň 1. marca (TASR) - Slovenská výprava pocestuje na halové majstrovstvá Európy v atletike do poľského mesta Toruň v sedemčlennom zložení. Hlavná pozornosť sa upriami na šprintéra Jána Volka, ktorý bude na trati 60 m obhajovať zlato. On sám však upozorňuje, že zázraky čakať nemožno, spokojný bude už aj s postupom do finále.Cesta za obhajobou titulu povedie v prípade Volka cez tri behy v jeden deň, sobotu 6. marca. Rozbehy sú na programe dopoludnia od 10.18 hod, semifinále o 13.50 a finále vo večernom bloku od 20.58. Na rozdiel od Glasgowa 2019 tak teraz bude väčší časový priestor medzi semifinále a finále, no kratší medzi úvodnými dvoma kolami súťaže.povedal Volko v pondelok na online tlačovej konferencii.Najrýchlejší slovenský bežec sa musel v prípravnom období pred šampionátom rovnako ako všetci atléti vyrovnať s neistotou súťažného kalendára. Napriek tomu sa mu podarilo absolvovať niekoľko štartov a pred týždňom sa na halových majstrovstvách Slovenska v Bratislave zlepšil na 6,61 sekundy. "vyhlásil 24-ročný šprintér.Volkov čas je v európskych tabuľkách momentálne až desiaty. Preto upozorňuje, že očakávať od neho ďalší cenný kov je momentálne neadekvátne. "Na šampionáte v Toruni sa zo Slovákov predstavia ešte Tomáš Matuščák, taktiež na trati 60 m, Šimon Bujna a Martin Kučera na štvorstovke, Monika Weigertová na 60 m, Stanislava Škvarková na 60 m prek. a Iveta Putalová na 400 m trati.